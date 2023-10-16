Виробництво пива в Україні зростає, але на 23% відстає від довоєнних показників

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) у січні-вересні 2023 року зросло на 11,3% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 104,1 млн дал.

Про це повідомляє галузева організація пивоварів "Укрпиво".

Водночас цей показник на 22,7% менший, порівняно з аналогічним періодом довоєнного 2021 року.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні у 2022 році впало на 27,9% порівняно з 2021 роком – до 122,8 млн дал. До кінця минулого року пивоварній галузі вдалося частково відновилася після падіння виробництва пива у першому кварталі на 50% внаслідок російського вторгнення та зупинки частини заводів.