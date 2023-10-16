Водій автобуса заховав під пасажирськими сидіннями сотні смартфонів на 20 мільйонів, – митники. ФОТО

На пункті пропуску "Ужгород" під час перевірки одного з рейсових автобусів, який прибув з країни ЄС, митники виявили майже 600 захованих смартфонів на 20 млн грн.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Під час перевірки салону автобуса зʼясувалося, що всі конструктивні порожнини транспортного засобу заповнені новенькими смартфонами різних марок та моделей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку митники виявили кілька тайників під декоративною обшивкою в салоні автобуса. Згодом транспортний засіб скерували на перевірку стаціонарною скануючою системою, що дозволило виявити ще кілька сховищ.

Гаджети довелося виймати із отвору для подачі хімічних речовин та води, паливного баку, баку для відходів вбиральні транспортного засобу, з-під сидінь пасажирів у підлозі, а також з порожнин за електрогодинником і термометром у кабіні водія.

"Загалом вилучено 541 мобільний телефон торгових марок Xiaomi Redmi, Apple Iphone та 20 планшетів. Їх орієнтовна вартість сягає 20 млн грн. До слова, понад дві сотні виявленої техніки Apple – останньої моделі iPhone 15 Pro", – уточнили митники.

Відносно водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Прихована техніка тимчасово вилучена до рішення суду.