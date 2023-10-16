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Новини
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Водій автобуса заховав під пасажирськими сидіннями сотні смартфонів на 20 мільйонів, – митники. ФОТО

служба,митна

На пункті пропуску "Ужгород" під час перевірки одного з рейсових автобусів, який прибув з країни ЄС, митники виявили майже 600 захованих смартфонів на 20 млн грн.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Під час перевірки салону автобуса зʼясувалося, що всі конструктивні порожнини транспортного засобу заповнені новенькими смартфонами різних марок та моделей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку митники виявили кілька тайників під декоративною обшивкою в салоні автобуса. Згодом транспортний засіб скерували на перевірку стаціонарною скануючою системою, що дозволило виявити ще кілька сховищ.

Гаджети довелося виймати із отвору для подачі хімічних речовин та води, паливного баку, баку для відходів вбиральні транспортного засобу, з-під сидінь пасажирів у підлозі, а також з порожнин за електрогодинником і термометром у кабіні водія.

"Загалом вилучено 541 мобільний телефон торгових марок Xiaomi Redmi, Apple Iphone та 20 планшетів. Їх орієнтовна вартість сягає 20 млн грн. До слова, понад дві сотні виявленої техніки Apple – останньої моделі iPhone 15 Pro", – уточнили митники.

Водій автобуса заховав під пасажирськими сидіннями сотні смартфонів на 20 мільйонів, – митники 01

Водій автобуса заховав під пасажирськими сидіннями сотні смартфонів на 20 мільйонів, – митники 02

Відносно водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Прихована техніка тимчасово вилучена до рішення суду.

Автор: 

телефон (409) Державна митна служба (473)


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Топ коментарі
+9
Вот так у жен таможенников и появляются новые айфоны, а они сами становятся мультимиллионерами
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16.10.2023 12:08
+8
А что у нас за ввозные мыта такие, что из ЕС выгодно телефоны возить? И к чему они? Чтобы защитить отечественного производителя телефонов?
Давно пора поотменять всю эту херню.
Если государству нужны деньги, пусть создает условия для бизнеса и собирает налог с прибыли.
А то так, конечно, нихрена делать не нужно, пусть китайцы и корецы работают, а мы тупо возьмем пошлину за то, к чему мы никакого отношения не имеем, и обосновать эти пошлины ничем не можем, кроме того, что хотим денег снять со своего населения за счет необоснованого повышения цен на ввозимые товары.
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16.10.2023 12:20
+5
Терміново передати на потреби армії.
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16.10.2023 11:51
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Терміново передати на потреби армії.
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16.10.2023 11:51 Відповісти
Пацан к успєху шол. Нє фартануло.
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16.10.2023 11:53 Відповісти
Быстрее всего , хозяину не подфартило.
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16.10.2023 11:58 Відповісти
хорошие смартфоны . надо брать
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16.10.2023 11:57 Відповісти
Крысчанин на 7-ом км (в Одессе) ?
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16.10.2023 11:59 Відповісти
шлях працює
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16.10.2023 12:02 Відповісти
И что,кто то делает бизнес,кто то ставит бизнесу палки в колеса и пытается вышибать хабари.
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16.10.2023 12:05 Відповісти
Вот так у жен таможенников и появляются новые айфоны, а они сами становятся мультимиллионерами
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16.10.2023 12:08 Відповісти
Проблема лише у тому, що через українську таможню неможливо легально ввезти смартфони.
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16.10.2023 12:14 Відповісти
Чому??
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16.10.2023 12:48 Відповісти
Тому що це можуть робити тільки так звані "офіційни представники" виробника, а якщо ти не є представником виробника, то по логікі української феміди ти є порушником прав інтелектуальної власності (звичайно повна маячня з точкі зору здорового глузду). Так виробники за допомогою корумпованої юстиції та таможні тримають високі ціни на товар. Мова йде про нові товари звичайно. І це стосується не тількі смартфонів, а також любої електроніки, медичного обладнання і так далі.
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16.10.2023 13:12 Відповісти
Тобто, якщо у мене є ,наприклад, в Україні магазин, я не можу завезти з закордону туди ті ж телефони, чи електроніку?
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16.10.2023 15:38 Відповісти
Практично ні. Можливо деякий час, але одного дня до тебе приде лист від якогось представника виробника.
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16.10.2023 17:32 Відповісти
А далі по "схемі" -полежать пару тижнів,оцінять "по взрослому"і продадуть грузоотримувачу, за долю "малую".
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16.10.2023 12:17 Відповісти
А что у нас за ввозные мыта такие, что из ЕС выгодно телефоны возить? И к чему они? Чтобы защитить отечественного производителя телефонов?
Давно пора поотменять всю эту херню.
Если государству нужны деньги, пусть создает условия для бизнеса и собирает налог с прибыли.
А то так, конечно, нихрена делать не нужно, пусть китайцы и корецы работают, а мы тупо возьмем пошлину за то, к чему мы никакого отношения не имеем, и обосновать эти пошлины ничем не можем, кроме того, что хотим денег снять со своего населения за счет необоснованого повышения цен на ввозимые товары.
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16.10.2023 12:20 Відповісти
Головне не водій, а замовник.
А замовник відкупиться, до бабки не ходи.
Це старе як світ...
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16.10.2023 12:40 Відповісти
А який небуть львівський районний суд вирішить що ВСЕ це добро потрібно повернути водієві а сам він сплатить невеликий штраф))!!
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16.10.2023 13:05 Відповісти
20 лімонів - солідна сума. І все зразу. Ще молодий контрик.
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16.10.2023 13:42 Відповісти
От же ж звірюка!
Нелюд!
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16.10.2023 14:42 Відповісти

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