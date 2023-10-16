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Українські школи та лікарні вже обміняли понад мільйон ламп розжарювання на нові енергоощадні

лампа

У межах програми уряду та ЄС з обміну ламп розжарювання на LED-лампи юридичні особи обміняли вже понад 1 млн старих ламп.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що нещодавно до програми долучились ОСББ, медичні заклади, школи та заклади культури.

"На сьогодні юридичні особи зробили замовлення та обміняли у відділеннях Укрпошти більше 1 млн енергозберігаючих ламп. Найбільш активно користуються цією можливістю у Чернігівській, Житомирській та Рівненській областях", – йдеться у повідомленні.

Програма обміну ламп спрямована на зниження навантаження на вітчизняну енергосистему. Особливо це актуально в зимовий період, коли споживання електроенергії збільшується. У межах програми українці обміняли вже 20 млн ламп.

За підрахунками фахівців, перехід на сучасний тип ламп знизить споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Як нагадали у Мінекономіки, усі юридичні особи можуть обміняти:

  • по 3 лампи на 10 кв. метрів в аудиторіях, процедурних палатах, приміщеннях житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;
  • по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування.

Також триває програма обміну ламп і для населення. Як і раніше, обміняти можна до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість світлодіодних ламп. Програма діє у 23 обласних центрах України та у 120 районних населених пунктах. Отримати енергозберігаючі лампочки можна у відділеннях "Укрпошти".

Автор: 

Мінекономрозвитку (2004) електроенергія (4250)


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