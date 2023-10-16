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Новини
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Запаси газу в сховищах Європи сягнули максимуму за всю історію спостережень

газ,євросоюз

Європейські підземні сховища газу станом на 14 жовтня заповнені на 97,9%, що є рекордним показником за всю історію спостережень.

Як повідомляє галузеве видання ExPro, про це свідчать дані GIE.

Водночас у сховищах зберігається понад 105,1 млрд кубометрів газу, що також є рекордним обсягом, а максимальна потужність становить близько 107,4 млрд кубометрів.

Упродовж вересня до сховищ було закачано всього 3,2 млрд кубометрів газу, що на 62% менше, ніж у минулому році за цей період. Таке зниження темпів закачування газу відбулось у зв’язку із тривалими технічними обслуговуваннями в Норвегії, через які значні обсяги газу для експорту в Європу були недоступні.

Вже у жовтні постачання газу з Норвегії відновилось і за перші 14 днів до сховищ було закачано понад 2,1 млрд кобуметрів.

У 2022 році сезон закачування тривав до 14 листопада, а сховища тоді були заповнені на 95,6% і в них зберігалось 100,9 млрд кубометрів газу. Цьогоріч сховища вже заповнені майже вщент, а відбирати газ в умовах зниженого попиту немає сенсу.

Автор: 

газ (7945) Європа (578) сховище (55)


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Топ коментарі
+1
Та як же так!
Расістський газ уже не поступає,
А у Європі - все гаразд!
Загадка...
Хто відгатку знає?
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16.10.2023 13:09
+1
якби не гаяв марно час на ці тупі єлегії,
то ти б дізнався, невіглас, що газ іде з Норвегії.
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16.10.2023 13:25
+1
А судді хто?
Якщо ти в небо влучив пальцем
Не треба лізти в мантію судді
Або туди, де влізеш тільки з смальцем
Як шарікови якали, так якаєш і ти.
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16.10.2023 14:39
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А як в нас справи з газом на зиму?
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16.10.2023 13:07 Відповісти
Та як же так!
Расістський газ уже не поступає,
А у Європі - все гаразд!
Загадка...
Хто відгатку знає?
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16.10.2023 13:09 Відповісти
якби не гаяв марно час на ці тупі єлегії,
то ти б дізнався, невіглас, що газ іде з Норвегії.
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16.10.2023 13:25 Відповісти
І ти і я - колеги, бачу...
Але зазначу-
Загадка - не елегія, козаче...
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16.10.2023 13:34 Відповісти
Одне другому тут не заважає, і є поняття два в одном, не знаєш?
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16.10.2023 13:59 Відповісти
Я ціную точність і красу слова...
Влучні метафори...
Цінні, як цілі амфори-
А не гній з половою...
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16.10.2023 14:25 Відповісти
А судді хто?
Якщо ти в небо влучив пальцем
Не треба лізти в мантію судді
Або туди, де влізеш тільки з смальцем
Як шарікови якали, так якаєш і ти.
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16.10.2023 14:39 Відповісти
Ти мене весь час в чомусь виниш
Провоцируєш...
Судді - ставлять лайки...
Шарікови - гавкають...
А я дуже хороший!
Правда, трохи зазнайка)))
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16.10.2023 14:49 Відповісти
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16.10.2023 15:27 Відповісти
Ноздря в ноздрю!
Хорош... зміни лиш нік!
Я рік цю тему розвиваю-
Тобі - успіхів бажаю...
Але не пиши під моїми словами...
Знайди свій початок...
Йди своїми ногоми...
Став першим свій відпечаток...
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16.10.2023 15:41 Відповісти
А я бешкетник, буду лізти
крапати к місту і не к місту .
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16.10.2023 15:56 Відповісти
Мій точний ритм-батл..
Відструганний струнами бас-гітари..
Клавіші знаю і фольк-рок...
Вчився - не даром...
В ражі та угарі...
Пишу пісні...
В 300 аккордів на шестистунній гітарі...
Зазвичай, вони радісні...
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16.10.2023 16:51 Відповісти
чомусь немає посилання на ютуб
я оцінив би, дуб ти чи не дуб...
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16.10.2023 17:28 Відповісти
Я не афішую свої здобутки..
Щоб не викликати собак з будки..
Блохастих та шелудивих-
Яким би класти на все ліниво-

Я чекаю на левівів-
Достойних собі-
Щоб до цього прайду приклеїтись...
Без нервів...
Та сказати бі-ту-бі...
Розтворитись... розвіятись...
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16.10.2023 18:18 Відповісти
Скоріш за все, твої здобутки
не коментують леві чи слони
Бо рівень їх для песа з будки
Львам не чета твої твори.
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16.10.2023 21:51 Відповісти
Ти все ще намагаєшся?
Уразити мене...
Не блудь словами..
Бачу, стараєшся...
Але мене це не пройме...
На графоманство лише тягне...
На другій строчці вже дурне...
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16.10.2023 22:11 Відповісти
А ти дурніший на порядок.
Бо в людях бачиш ти собак
Спроможний лише для колядок
Дірявить рифму, як хробак.
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16.10.2023 22:27 Відповісти
Я думав ти цілий...
А ти діленний на два..
В палаті з імбіцилами...
А пишеш мені націленно...
Укол буде тобі - неоціненний...
Та пасок прорезіненний...

Жовтень... опадає листва...
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16.10.2023 22:42 Відповісти
"Я думав ти.."
==
Ти думаеш як драматург велик ти
Але ж нікчемний як твої конфлікти.
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16.10.2023 22:45 Відповісти
Перечитував... Ще раз дякую!
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22.10.2023 23:31 Відповісти
І якщо тебе "не пройме"
Облиш мені відповідати
Багато честі для мене
Для графоману - забагато .
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16.10.2023 22:40 Відповісти
Та все ж я дякую...
Бо не багато люду...
На Цензорі... та зброду всякого...
І на Ютюбі...
Хто може пару слів сказати!
Люди! Не Боти!
Істинна! Достойна ...
Мінімум, Якова...
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16.10.2023 23:02 Відповісти
Вся Европа "замерзает" без паРашенского газа
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16.10.2023 15:04 Відповісти
Мерзне Талін, мерзне Берлін
Блін!
Газпромом керує отморозок-
*****-путіін!
Втративший мозок...
І бензін...
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16.10.2023 15:27 Відповісти
Дуже вчасно. Бо Катар обіцяв закрутити газовий краник по пожеланію ХАМАСа
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16.10.2023 13:17 Відповісти

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