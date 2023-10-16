Запаси газу в сховищах Європи сягнули максимуму за всю історію спостережень

Європейські підземні сховища газу станом на 14 жовтня заповнені на 97,9%, що є рекордним показником за всю історію спостережень.

Як повідомляє галузеве видання ExPro, про це свідчать дані GIE.

Водночас у сховищах зберігається понад 105,1 млрд кубометрів газу, що також є рекордним обсягом, а максимальна потужність становить близько 107,4 млрд кубометрів.

Упродовж вересня до сховищ було закачано всього 3,2 млрд кубометрів газу, що на 62% менше, ніж у минулому році за цей період. Таке зниження темпів закачування газу відбулось у зв’язку із тривалими технічними обслуговуваннями в Норвегії, через які значні обсяги газу для експорту в Європу були недоступні.

Вже у жовтні постачання газу з Норвегії відновилось і за перші 14 днів до сховищ було закачано понад 2,1 млрд кобуметрів.

У 2022 році сезон закачування тривав до 14 листопада, а сховища тоді були заповнені на 95,6% і в них зберігалось 100,9 млрд кубометрів газу. Цьогоріч сховища вже заповнені майже вщент, а відбирати газ в умовах зниженого попиту немає сенсу.