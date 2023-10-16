Запаси газу в сховищах Європи сягнули максимуму за всю історію спостережень
Європейські підземні сховища газу станом на 14 жовтня заповнені на 97,9%, що є рекордним показником за всю історію спостережень.
Як повідомляє галузеве видання ExPro, про це свідчать дані GIE.
Водночас у сховищах зберігається понад 105,1 млрд кубометрів газу, що також є рекордним обсягом, а максимальна потужність становить близько 107,4 млрд кубометрів.
Упродовж вересня до сховищ було закачано всього 3,2 млрд кубометрів газу, що на 62% менше, ніж у минулому році за цей період. Таке зниження темпів закачування газу відбулось у зв’язку із тривалими технічними обслуговуваннями в Норвегії, через які значні обсяги газу для експорту в Європу були недоступні.
Вже у жовтні постачання газу з Норвегії відновилось і за перші 14 днів до сховищ було закачано понад 2,1 млрд кобуметрів.
У 2022 році сезон закачування тривав до 14 листопада, а сховища тоді були заповнені на 95,6% і в них зберігалось 100,9 млрд кубометрів газу. Цьогоріч сховища вже заповнені майже вщент, а відбирати газ в умовах зниженого попиту немає сенсу.
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Расістський газ уже не поступає,
А у Європі - все гаразд!
Загадка...
Хто відгатку знає?
то ти б дізнався, невіглас, що газ іде з Норвегії.
Але зазначу-
Загадка - не елегія, козаче...
Влучні метафори...
Цінні, як цілі амфори-
А не гній з половою...
Якщо ти в небо влучив пальцем
Не треба лізти в мантію судді
Або туди, де влізеш тільки з смальцем
Як шарікови якали, так якаєш і ти.
Провоцируєш...
Судді - ставлять лайки...
Шарікови - гавкають...
А я дуже хороший!
Правда, трохи зазнайка)))
Хорош... зміни лиш нік!
Я рік цю тему розвиваю-
Тобі - успіхів бажаю...
Але не пиши під моїми словами...
Знайди свій початок...
Йди своїми ногоми...
Став першим свій відпечаток...
крапати к місту і не к місту .
Відструганний струнами бас-гітари..
Клавіші знаю і фольк-рок...
Вчився - не даром...
В ражі та угарі...
Пишу пісні...
В 300 аккордів на шестистунній гітарі...
Зазвичай, вони радісні...
я оцінив би, дуб ти чи не дуб...
Щоб не викликати собак з будки..
Блохастих та шелудивих-
Яким би класти на все ліниво-
Я чекаю на левівів-
Достойних собі-
Щоб до цього прайду приклеїтись...
Без нервів...
Та сказати бі-ту-бі...
Розтворитись... розвіятись...
не коментують леві чи слони
Бо рівень їх для песа з будки
Львам не чета твої твори.
Уразити мене...
Не блудь словами..
Бачу, стараєшся...
Але мене це не пройме...
На графоманство лише тягне...
На другій строчці вже дурне...
Бо в людях бачиш ти собак
Спроможний лише для колядок
Дірявить рифму, як хробак.
А ти діленний на два..
В палаті з імбіцилами...
А пишеш мені націленно...
Укол буде тобі - неоціненний...
Та пасок прорезіненний...
Жовтень... опадає листва...
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Ти думаеш як драматург велик ти
Але ж нікчемний як твої конфлікти.
Облиш мені відповідати
Багато честі для мене
Для графоману - забагато .
Бо не багато люду...
На Цензорі... та зброду всякого...
І на Ютюбі...
Хто може пару слів сказати!
Люди! Не Боти!
Істинна! Достойна ...
Мінімум, Якова...
Блін!
Газпромом керує отморозок-
*****-путіін!
Втративший мозок...
І бензін...