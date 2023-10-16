Бюджет-2024: Комітет Ради пропонує спрямувати на військові програми кошти, передбачені для виробництва серіалів

Комітет з питань бюджету запропонує Верховній Раді ухвалити у першому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік із пропозиціями спрямувати кошти, передбачені на виробництво серіалів та реконструкцію Музею Голодомору, на військові програми.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Пройшла правка мого колеги Цабаля, якою доручається уряду забрати 445 млн грн з видатків на виробництво серіалів. І відправити ці гроші на програму протезування військовослужбовців", – зазначив він.

Крім того, пройшла правка народної депутатки Роксолани Підласої, яка передбачає спрямування 574 млн грн, передбачених на реконструкцію першої черги Музею Голодомору, на програму підтримки військових та інших категорій громадян.

"Так це значно більше схоже на військовий бюджет. Тим більше, як ми побачили з розслідування Бігус, деякі кінопродюсери вже теж в мілітарі-тех пішли", – додав Железняк.

Як повідомлялося, журналісти Bihus.Info з'ясували, що колишній партнер очільника Офісу президента Андрія Єрмака по кінобізнесу Артем Колюбаєв, який очолює Раду з державної підтримки кінематографії, в останні пів року зумів отримати більше 20 млн грн на свої кінопродукти, а також різко "обріс" частками в успішних і не пов’язаних з кіно бізнесах.