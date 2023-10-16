"Непорозуміння виправлене": Комітет Ради врахував вимоги ЄС до перевірки видатків політиків

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув рішення щодо законопроєкту про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Норму про відтермінування фінмоніторингу політично значущих осіб до вступу України в ЄС прибрали.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк в Telegram.

"Правку №101 (яка викликала занепокоєння наших партнерів) про відкладення вступу в силу закону з моменту вступу у ЄС – відхилили", – зазначив він.

За його словами, редакція законопроєкту, затверджена до другого читання, зараз відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ.

Як додав очільник комітету Данило Гетманцев, "законопроєкт про пепів підтриманий в редакції, погодженій з партнерами, непорозуміння виправлене".

Як повідомлялося, 21 вересня Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).

Зокрема, законопроєкт №9269-д пропонує створити реєстр політично значущих осіб та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).

Утім, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня рекомендував до другого читання відкласти вступ закону. Цю норму сьогодні переголосувати.

Ухвалення цього закону є структурним маяком меморандуму з МВФ. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.