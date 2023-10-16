НАБУ відсторонило керівника одеського управління після отримання нагороди від "регіонала" Ківалова

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відсторонило директора Одеського територіального управління Володимира Деуліна від виконання посадових обов’язків після отримання нагороди від колишнього "регіонала" та президента Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова, який є фігурантом у кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ.

Як повідомляє пресслужба Бюро, за фактом участі Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", розпочато службову перевірку.

Нагадаємо, наприкінці червня 2021 року детективи НАБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях НУ "Одеська юридична академія" в рамках крімінального розслідування можливої розтрати службовими особами навчального закладу бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі послуг з ремонту приміщень закладу. Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Читайте також: СБУ повідомила про підозру колишній помічниці Ківалова, яка влаштувалась на роботу у "Роснєфть"

Ківалов також неодноразово фігурував у так званих "плівках судді Вовка". Зокрема, НАБУ зафіксувала розмову нібито між головою ОАСК Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти ВККС, якщо раптом хтось на нього буде виходити із Суворовського райсуду Одеси.