Обсяг готівки з початку року зріс на 12 мільярдів. Але Нацбанк фіксує зменшення попиту

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні станом на 1 жовтня 2023 року, становила 727,9 млрд грн. Це на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на початку року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, в обігу перебуває понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на 6,4 млрд грн.

Як зазначили у Нацбанку, за дев’ять місяців 2023 року спостерігається зниження попиту на готівку порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Водночас динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, попри номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси", – наголосили у регуляторі.

Наразі на одного жителя України припадало: 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн – 27,9% від загальної кількості, а монет – номіналом 10 копійок – 28,2%.

Водночас найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 грн (4,5%) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами; серед обігових монет – номіналом 10 грн (близько 1,3%).