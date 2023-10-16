У КМДА попередили про можливі аварії на мережах на початку опалювального сезону. Не вистачає спеціалістів

У Київській міській адміністрації попередили, що у зв’язку з початком опалювального сезону можливі аварійні пошкодження мереж.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

"Старт опалювального сезону – найскладніший етап, оскільки може супроводжуватись аварійними пошкодженнями. Тому аварійно-ремонтні служби працюють у посиленому режимі, адже ситуація ускладнена й тим, що частина комунальників нині перебуває в лавах ЗСУ та територіальної оборони", – зазначив він.

Наприклад, за його словами, близько 50% зварювальників, які працюють на мережах – наразі на фронті. Проте місто робить усе можливе, щоб стабільно пройти цей складний зимовий період, додав посадовець.

Він також наголосив, що на розгортання системи теплопостачання потрібно кілька днів, оскільки мова йде про більш як три тисячі км теплових мереж.

Як повідомлялося, із 16 жовтня Київ розпочинає підключення до тепла житлових будинків.