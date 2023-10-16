Місцева влада зриває облаштування укриттів у школах: витратили лише 6% виділених коштів

Станом на 1 жовтня на облаштування укриттів місцевим бюджетам виділено 1,44 млрд грн субвенції або 96% затвердженого обсягу на 2023 рік. Однак касові видатки за програмою становили лише 90,5 млн грн, або 6,2% розподіленого обсягу коштів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За даними міністерства, наразі для 133 проєктів лише виготовлено проєктно-кошторисну документацію, 99 – у процесі розробки. Розпочато підготовчі будівельні роботи для реалізації 157 проєктів.

За інформацією Міністерства освіти та науки, кошти субвенції на облаштування укриттів у 2023 році попередньо заплановано використати на реалізацію 282 проєктів, із них на проведення будівництва – 48 проєктів, реконструкцію – 26 проєктів, капітальний ремонт – 208 проєктів.

У повному обсязі кошти субвенції розподілили Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська області та м. Київ. Найнижчий показник розподілу субвенції у Львівській області ‒ 21,1 млн грн, або 70,6%.

Найкращі показники використання коштів субвенції (касові видатки) у Хмельницькій області ‒ 12,6 млн грн, або 26,3% розподіленого обсягу, у Вінницькій області – 7,5 млн грн, або 24,4%, у Рівненській області – 11,3 млн грн, або 22,3%, у Київській області – 27 млн грн, або 17,5%.

Найгірші показники використання коштів субвенції (касові видатки) у Дніпропетровській області – 1,1 млн грн, або 0,8%, у Житомирській області – 0,8 млн грн, або 1,8%, у Тернопільській області – 0,2 млн грн, або 0,9%, у Черкаській області – 0,9 млн грн, або 2,5%.

А у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Чернівецькій областях і у м. Києві видатки за рахунок субвенції взагалі не здійснювалися.

З місцевих бюджетів на облаштування укриттів на умовах співфінансування планується виділити 605 млн грн, або 40% обсягу державної субвенції. Касові видатки за рахунок коштів місцевих бюджетів також є незначними і становили лише 69,4 млн грн, або 11,5% затвердженого обсягу.

"Побудова комфортних і якісних укриттів є одним із головних завдань, і для цього було виділено 1,5 млрд гривень. Проте аналіз отриманої інформації свідчить про повільні темпи використання коштів субвенції, що є ризиком їх невикористання у поточному році. Оскільки кошти субвенції не є перехідними на наступний бюджетний період, очікуємо, що МОН спільно з ОДА будуть вживати усіх можливих заходів для прискорення освоєння виділених коштів як з державного, так і з місцевих бюджетів", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.