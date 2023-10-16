"Рекордсменом знову будуть яйця": Українців попередили про підвищення цін на продукти
Овочі, фрукти та молочна продукція можуть значно подорожчати найближчим часом, а найбільше ціни взимку підвищать на курячі яйця.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, інформує його пресслужба.
"Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", – пояснив Гайду.
За його словами, ціни на овочі та фрукти зростатимуть на 5-10% щомісяця, молочна продукція дорожчатиме на 3-5%. Також взимку варто знов очікувати суттєвого збільшення ціни за яйця.
"Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток", – розповів голова Комітету.
Водночас він зауважив, що наразі більшості продуктів коштує дешевше, ніж торік. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж у 2 рази.
Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2023 року зросли на 0,5% після зниження на 1,4% у серпні та на 0,6% – у липні.
При цьому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні знизилися на 0,5%. Найбільше (на 9,7%) подешевшали овочі. На 5,1-0,4% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рис, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 12,3% подорожчали яйця, на 1,3–0,5% зросли ціни на масло, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, сало, хліб, молоко.
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А Парашей от тебя действительно смердит.
і все, що продається.
Єдиний прем'єр при якому ціни не піднімались ,а навіть падали,це Ю.Тимошенко.
Так ригі разом з"патріотами"звинуватили її в популізмі і в"роботі на кремль"
І пішло гівно по трубам ги- ги"каблукіхіхікалазпутіним,"каляска-і знову ги-ги.
Деж ваші професіонали з"новимималадимиліцамі"які обіцяли життя зашибісь?
Ні#уя ви не можите,то їдіть у відставку.Скільки можна знущатись з людей?
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/391602518_315743497726321_957558374903117905_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=UHnHcEtlNGMAX-v_nDV&_nc_ht=scontent-bru2-1.xx&oh=00***********************************************&oe=6531507A 391602518_315743497726321_957558374903117905_n.jpg
https://biz.censor.net/user/468839 х#й вам на рило регіонали.
Ви чудово пам'ятаєте,що ціни на хліб два роки не підвищувались,аж поки ее прийшли ваші до влади.Так потім щей показав клас засновник«ПР»Порошенко і його"економізди".Та кому,я це все кажу квочкам які на підхваті у фірмочки "рошен"?