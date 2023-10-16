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Новини
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"Рекордсменом знову будуть яйця": Українців попередили про підвищення цін на продукти

яйца

Овочі, фрукти та молочна продукція можуть значно подорожчати найближчим часом, а найбільше ціни взимку підвищать на курячі яйця.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, інформує його пресслужба.

"Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", – пояснив Гайду.

За його словами, ціни на овочі та фрукти зростатимуть на 5-10% щомісяця, молочна продукція дорожчатиме на 3-5%. Також взимку варто знов очікувати суттєвого збільшення ціни за яйця.

"Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток", – розповів голова Комітету.

Водночас він зауважив, що наразі більшості продуктів коштує дешевше, ніж торік. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж у 2 рази.

Читайте також: Стрімкого зростання цін на овочі не буде, але проблеми з їх зберіганням залишаються, – Мінагрополітики

Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2023 року зросли на 0,5% після зниження на 1,4% у серпні та на 0,6% – у липні.

При цьому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні знизилися на 0,5%. Найбільше (на 9,7%) подешевшали овочі. На 5,1-0,4% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рис, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 12,3% подорожчали яйця, на 1,3–0,5% зросли ціни на масло, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, сало, хліб, молоко.

Автор: 

продукти (743) ціни (3480) яйце (159)


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Топ коментарі
+21
Це ще не вечір. Бензин, соляра прогресує кожний день, а звідсі
і все, що продається.
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16.10.2023 16:49
+20
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16.10.2023 16:48
+18
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16.10.2023 16:47
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16.10.2023 16:47 Відповісти
А как же скумбрия по 7 грн.?
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16.10.2023 16:58 Відповісти
По 8. Таке знать треба. Це ж класика.
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16.10.2023 17:08 Відповісти
Ось вам "скумбрія по 7"
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16.10.2023 17:12 Відповісти
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16.10.2023 16:48 Відповісти
То есть войну ты проспал, уроки инфляции ты проспал? А во время Кучмы это все стоило 2грн. И?
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16.10.2023 17:42 Відповісти
Так війна іде з2014 року чи то другоє.
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16.10.2023 18:08 Відповісти
1 07 2018 і 1 07 2021. В 2021р повномаштабного вторгнення не було.
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16.10.2023 21:53 Відповісти
І долар приблизно одинаковий був.
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16.10.2023 21:55 Відповісти
А, что, война началась 24.02.2022 илив 2014 году?
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17.10.2023 08:48 Відповісти
А при СРСР пламбір стоіл 15 копєєк й калбаса по 2.20
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17.10.2023 06:45 Відповісти
И, шо, ностальгуешь, совкодрочер?
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17.10.2023 08:47 Відповісти
Ти бовдур, який навіть сарказма вловити не спроможний. Йди собі повз, нещастя.
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17.10.2023 10:16 Відповісти
Если ты в состоянии через писанину, а не через интонацию, улавливать сарказм, то срочно обратись к психиатру, т.к. психолог в твоём случае уже не поможет.
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17.10.2023 12:31 Відповісти
Ти навіть відповідаєш сруцькою мовою. Палишся, импєрєц.
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17.10.2023 14:03 Відповісти
Ты уже посетил психиатра, распознающий сарказм в предложении а не в интонации?
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17.10.2023 14:20 Відповісти
Щезни, кацап
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17.10.2023 15:32 Відповісти
Вижу что ещё не сходил. Поторопись, у тебя симптомы очень не хорошие. Да и Парашей от тебя смердит.
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17.10.2023 17:42 Відповісти
Узькомовний старий совкодроч, який без царів у своїй голові жити не може, звинувачує українця у прорашизмі. Сюр. Ти ж ботяра, й ти це знаєш. Що ти тут розсмердівся? Сиди вже на дивані, та мовчки перди.
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17.10.2023 18:47 Відповісти
Терміново звенись до псіхіатра, ТЕРМІНОВО!
А Парашей от тебя действительно смердит.
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17.10.2023 18:50 Відповісти
ага, і початкова ставка вчителя - 5 рублєй в день. Якраз на кіло ковбаси, якщо десь знайдеш.
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17.10.2023 10:07 Відповісти
Це ще не вечір. Бензин, соляра прогресує кожний день, а звідсі
і все, що продається.
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16.10.2023 16:49 Відповісти
Також мають підняти тариф на електроенергію для бізнесу, відповідно, це теж в цінник.
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16.10.2023 17:12 Відповісти
Уже подняли.
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16.10.2023 17:15 Відповісти
пора своїх курочок заводити
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16.10.2023 16:51 Відповісти
вони в холоді не несуться. а опалювати курник - ото якраз та ціна й вилізе, що на опті.
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17.10.2023 10:09 Відповісти
ОПа робить все, щоб підтягнути ціни до вказаних ними в закупках для ВСУ.
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16.10.2023 16:51 Відповісти
по 17 за штуку? так зілібобам це зайшло. дави їх, хрипате, дави на повну -щоб кожен д0вб0й0б відчув наслідки свого вибору!
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16.10.2023 17:04 Відповісти
маю своїх курей, що несуться.
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16.10.2023 17:12 Відповісти
та то таке, як кажуть "хоч поржом"(С)
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16.10.2023 17:33 Відповісти
75 проти 170 це ж майже в 2,3 раза дешевше, чому ніхто не радіє за такі найвиличніші здобутки.
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16.10.2023 17:39 Відповісти
Благо есть золотой стандарт, к которому нужно стремиться: 17грн/штука)
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16.10.2023 17:40 Відповісти
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16.10.2023 17:45 Відповісти
По 100 гривень мать будуть. Вже не дешеві. Так що я знаю чого очікувати.
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16.10.2023 19:22 Відповісти
Мають ціни не на 5-10 відсотків дорожчати,а на всі 100,кожного місяця.Це буде справедливо і гривня сильно укріпиться.
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16.10.2023 19:30 Відповісти
Як ви су&і заї#а!и своїм підвищенням цін на продукти.
Єдиний прем'єр при якому ціни не піднімались ,а навіть падали,це Ю.Тимошенко.
Так ригі разом з"патріотами"звинуватили її в популізмі і в"роботі на кремль"
І пішло гівно по трубам ги- ги"каблукіхіхікалазпутіним,"каляска-і знову ги-ги.
Деж ваші професіонали з"новимималадимиліцамі"які обіцяли життя зашибісь?
Ні#уя ви не можите,то їдіть у відставку.Скільки можна знущатись з людей?
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/391602518_315743497726321_957558374903117905_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=UHnHcEtlNGMAX-v_nDV&_nc_ht=scontent-bru2-1.xx&oh=00***********************************************&oe=6531507A 391602518_315743497726321_957558374903117905_n.jpg
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16.10.2023 19:46 Відповісти
Триндьож.
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16.10.2023 21:57 Відповісти
йуля перелогінься, тебе впізнали
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17.10.2023 06:47 Відповісти
сулима об'явився
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17.10.2023 10:11 Відповісти
https://biz.censor.net/user/521214
https://biz.censor.net/user/468839 х#й вам на рило регіонали.
Ви чудово пам'ятаєте,що ціни на хліб два роки не підвищувались,аж поки ее прийшли ваші до влади.Так потім щей показав клас засновник«ПР»Порошенко і його"економізди".Та кому,я це все кажу квочкам які на підхваті у фірмочки "рошен"?
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17.10.2023 21:35 Відповісти
Йуля, тобі не пенсію пора вже, бо починаєш верзти нісенітниці
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18.10.2023 06:54 Відповісти
Яйця резнікова.....
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16.10.2023 21:48 Відповісти
Тю, раніше без попереджень підвищували.
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16.10.2023 21:50 Відповісти
Де ж та мосейчучка з Г+Г зі своїми "піввареника для пенсіонера"?
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17.10.2023 03:53 Відповісти
Резніков пішов, але справа його живе, і не тільки в МО.
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17.10.2023 10:21 Відповісти

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