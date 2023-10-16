"Рекордсменом знову будуть яйця": Українців попередили про підвищення цін на продукти

Овочі, фрукти та молочна продукція можуть значно подорожчати найближчим часом, а найбільше ціни взимку підвищать на курячі яйця.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, інформує його пресслужба.

"Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", – пояснив Гайду.

За його словами, ціни на овочі та фрукти зростатимуть на 5-10% щомісяця, молочна продукція дорожчатиме на 3-5%. Також взимку варто знов очікувати суттєвого збільшення ціни за яйця.

"Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток", – розповів голова Комітету.

Водночас він зауважив, що наразі більшості продуктів коштує дешевше, ніж торік. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж у 2 рази.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2023 року зросли на 0,5% після зниження на 1,4% у серпні та на 0,6% – у липні.

При цьому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні знизилися на 0,5%. Найбільше (на 9,7%) подешевшали овочі. На 5,1-0,4% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рис, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 12,3% подорожчали яйця, на 1,3–0,5% зросли ціни на масло, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, сало, хліб, молоко.