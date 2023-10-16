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Новини Війна
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Кількість українських біженців, які хочуть залишитися за кордоном, зросла за рік вдвічі, – опитування

біженці

Частка українських біженців, які хотіли б залишитися на новому місці проживання за кордоном, за трохи менше року зросла з 8% до 18%.

Про це свідчать результати дослідження "Ключовий капітал: як міграційні процеси впливають на бізнес" Gradus Research для Київського міжнародного економічного форуму, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ними, якщо 21-24 жовтня 2022 року 67% респондентів ствердно відповіли на питання про бажання повернутися до України так швидко, як можливо, то цього року, з 22 вересня по 5 жовтня, 63% охочих повернутися на батьківщину.

При цьому 14% планують повернення до кінця цього року, 13% – у першій половині, а 12% – у другій половині наступного, тоді як ще 14% – після 2024 року, тоді як 36% ще не визначились із термінами, а 10% дали інші відповіді.

Зазначається, що рівень адаптації українців, які виїхали за кордон, досяг 62%. При цьому уточнюється, що в топі країн, куди мігрували українці, залишаються Польща (29%), Литва (16%) та Німеччина (10%), що не відповідає даними Євростату (23,1%, 1,7% і 28,3% відповідно).

Як повідомила засновниця та директорка дослідницької компанії Євгенія Близнюк на КМЕФ, у 83% біженців в Україні була робота, у тому числі 13% працювали у сфері освіти та навчання, 12% – в інженерії, науці та технологіях, 10% – були фахівцями у сфері економіки та фінансів або в продажах та комунікації.

Згідно з результатами дослідження, нині працюють 70% біженців, у тому числі 54% – у приймаючій країні, 12% – віддалено в українських компаніях, 4% – дистанційно на компанії в інших країнах, тоді як зовсім не працюють 26%.

Зазначається, що ключовою причиною безробіття серед українських мігрантів є незнання місцевої мови (43%).

Що стосується сфер зайнятості, то 14% є технічними працівниками та будівельниками, 10% займаються прибиранням чи доглядом за будинком, стільки ж працюють в інженерії, науці та технологіях, по 8% – в освіті, продажах та комунікації, а ще по 7% – у логістиці-транспорті та управлінні-адмініструванні.

Говорячи про український бізнес, фахівці Gradus Research наголосили, що дві третини (66%) українських компаній працюють у довоєнному режимі, тоді як 34% – частково.

"Бізнес не потребує переміщення, цей показник є постійним з початку стабілізації ситуації минулої осені, проте основну масу (50%) бізнесу завантажено від 50% до 70% виробництва своїх потужностей", – сказала Близнюк.

При цьому 76% респондентів повідомили, що середньомісячні доходи їхнього бізнесу в період повномасштабної війни знизилися.

Згідно з результатами опитування бізнес-спільноти, лише 24% опитаних компаній відчувають дефіцит кадрів. Серед ключових викликів бізнесу залишаються збереження оплати праці (44% проти 50% у листопаді 2022 року) та ринків збуту/клієнтів (41% проти 51%). У трійку додався новий фактор забезпечення функціонування бізнесу в умовах відключення електроенергії (41%), тоді як збереження команди опустилося на четверте місце (39% проти 51%).

У Gradus Research додали, що обрій планування бізнесу під час війни скоротився: більшість опитаних компаній (71%) планують на рік уперед або менше. Водночас бізнес із оптимізмом дивиться на перспективи розвитку: 53% респондентів закладають план активного чи помірного розвитку у свої стратегії.

Основними ризиками у веденні бізнесу для 39% є мобілізація персоналу, перебої з електроенергією – для 32%, нестача персоналу – для 27% та зміни у податковій системі – 25%. Вирішувати ж можливі проблеми з людським капіталом компанії планують шляхом залучення нових співробітників з України (41%), створення умов для віддаленої роботи (34%) та привабливих фінансових умов праці (32%).

Більше половини опитаних представників бізнес-спільноти (56%) вважають, що активні бойові дії в Україні завершаться до кінця наступного року, тоді як опитані мігранти обережніші у своїх оцінках і серед них таку думку поділяють 37%.

Автор: 

біженці (700) опитування (330)


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Топ коментарі
+11
чтобы ответить на вопрос, сколько хотят остаться, достаточно открыть границы.
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16.10.2023 19:47
+9
В 1991 році народ поголовно проголосував за незалежність. Навіть Крим.
Нам в країні повинні були відносини, щоб лелеяти незалежність і народ і політики були "один за всіх і всі за одного". Як у Фінляндії коли здобули незалежність.

Але бувша комуняцька номерклатура, яку москва створила для нас з усякої мерзоти й ненависників українського народу узурпувала владу й політику і повела себе так...

Вони повернулись до народу і з ненавистю тицьнули народу дулі і сказали що буде не так як народ хоче, а так як треба їм. І сказали, що народу треба зрозуміти, що йому ніхто нічого не зобов'язаний.

І почали народ безбожно обкрадати. До комуняк приєднався кримінал і інша мерзота. І до сих пір вони всі разом тільки й роблять, що обкрадають народ. Навіть під час війни.

Вихід один. Тим хто були будь коли в політиці заборонити хід в політику і їхнім дітям, онукам і іншим родичам. І заборонити їм мати телеканали й інші ЗМІ.
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16.10.2023 22:54
+6
63 процента горят желанием вернуться????
Кто в эту маячню способен поверить?
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16.10.2023 19:26
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63 процента горят желанием вернуться????
Кто в эту маячню способен поверить?
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16.10.2023 19:26 Відповісти
Ну я, наприклад. Все залежить від особистих обставин.
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17.10.2023 05:11 Відповісти
чтобы ответить на вопрос, сколько хотят остаться, достаточно открыть границы.
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16.10.2023 19:47 Відповісти
Достатньо Євросоюзу, США, Канаді припити давати прихисток/стутс біженця/воз'єднання сім'ї, насєлєнію з українським паспортом, кількість бажаючих виїхати з України знизиться до 15-20% від нині охочих.
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17.10.2023 08:08 Відповісти
Поїдуть не в Європу і головне , щоб вам після цього гірше не стало
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17.10.2023 12:02 Відповісти
Ну да, сонячні Сомалі і Габон вже чекають українських свалільщіків 😆
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17.10.2023 12:17 Відповісти
Iндонезія (Балі) , Індія(Гоа) , Мальта , Турція та інші країни - ніхто не відміняв

Але тупеньки селючки , географію не вчили Тільки те , що їм розповіли на великому говнофоні
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17.10.2023 12:38 Відповісти
Ахахах, ти тупенький рагульок, одразу видно, що ти далі свіноустья і не був. Якби у тебе були б хоч шкільні знання з географії, я вже не кажу про досвід тур подорожей, то мальту ти точно не написав би.
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17.10.2023 22:04 Відповісти
А ускільки разів зросла у нас кількість охочих звалити за кордон після яєць по 17 не рахували?А у скільки разів зменшилась кількість охочих ідти воювати? Оголошуйте вже весь список!!!
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16.10.2023 20:51 Відповісти
Людям потрібно сказати конкретні цілі війни.Вийти на кордони 1991 року замало,якщо система залишиться та сама,ті самі правила гри і корупція.Потрібно сказати,як зміниться країна після війни,які конкретні реформи проведуться і тоді люди повернуться.А так,уявімо,завтра ми вийшли на кордони 1991 року ,але нічого не зміниться...і що дальше?!(Пусті слова ,що ми оплот світової демократії і ведемо боротьбу за європейські цінності на людей впливу не будуть мати).https://youtu.be/wWqxbpGUytA
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16.10.2023 21:28 Відповісти
Ти повернешся ???
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16.10.2023 21:44 Відповісти
"Потрібно сказати,як зміниться країна після війни,які конкретні реформи проведуться і тоді люди повернуться."
Чого тільки в Україні політбрехуни в депутати і президенти тільки розказували і чого перед виборами обіцяють вже 30 років.
Наприклад, кожен кандидат перед виборами декларує що підтримає закон по спрощеному відклику депутата. Але слово і діло у їх мізках традиційно розходяться (про совість мова не йде, бо вона там навіть не ночувала).
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17.10.2023 13:23 Відповісти
В 1991 році народ поголовно проголосував за незалежність. Навіть Крим.
Нам в країні повинні були відносини, щоб лелеяти незалежність і народ і політики були "один за всіх і всі за одного". Як у Фінляндії коли здобули незалежність.

Але бувша комуняцька номерклатура, яку москва створила для нас з усякої мерзоти й ненависників українського народу узурпувала владу й політику і повела себе так...

Вони повернулись до народу і з ненавистю тицьнули народу дулі і сказали що буде не так як народ хоче, а так як треба їм. І сказали, що народу треба зрозуміти, що йому ніхто нічого не зобов'язаний.

І почали народ безбожно обкрадати. До комуняк приєднався кримінал і інша мерзота. І до сих пір вони всі разом тільки й роблять, що обкрадають народ. Навіть під час війни.

Вихід один. Тим хто були будь коли в політиці заборонити хід в політику і їхнім дітям, онукам і іншим родичам. І заборонити їм мати телеканали й інші ЗМІ.
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16.10.2023 22:54 Відповісти
А демократії повчитись у поляків. Всі закони про вибори, про референдуми взяти в них. І всі числа з цих законів шахрайськи не підміняти. І не треба шахрайськи брехати, що ми інші і нам таке як в них не підходить.
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16.10.2023 23:02 Відповісти
Хтось шахрайськи скаже що народ в нас не той і не заслуговує демократію. Політики в нас незрівнянно гірші народу тому демократія полюбому була б величезним прогресом.
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16.10.2023 23:06 Відповісти
А те що люди не бажають повертатися, то це своєобразний протест, тихий майдан. Політики що в нас - це мерзота яка не з народу, а з комуняк яких створила для нас москва.
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16.10.2023 23:19 Відповісти
І показником їхнього управління є те що український народ має найнижчий матеріальний рівень життя в Європі.
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17.10.2023 00:15 Відповісти
довпойопи самі винні, що у них найнижчий рівень життя у Європі. Їх ніхто не заставляв обирати клоунів і зеків управляти країною. Назви мені хоч одну країну у світі, в якій мінімалка від $1000 в якій зек рецидивіст мав 50% підтримки у країні? А країна у якій клоун мав 73%?!
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17.10.2023 12:20 Відповісти
А перед тим Порошепнко дістав майже 70% на виборах. І що? За 4 роки на Чонгарі не було вирито жодного окопу і не побудовано жодного доту. Те саме було на Півночі. Були підірвані всі великі склади з ************, харківський танковий сидів без зарплати, ракетна програма не фінансувалась. Зато панамські офшори порошенка росли, як гриби. Напевно головна проблема нашого суспільства в тому, що в нас немає національно свідомої еліти. Те що ми зараз називаємо елітой-це просто босяки та злодії. Можна довго говорити чому так сталося але маємо те, що маємо.
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17.10.2023 12:47 Відповісти
Можеш не продовжувати, ми і так зрозуміли, що ти довпойоп із секти 73%.
Дякувати богу, що ти хоч не згадав про брата, якого убив особисто порошенко.
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17.10.2023 21:54 Відповісти
А ЧОГО !?
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16.10.2023 23:01 Відповісти
Влада і говорить, і робить і не робить все, для того щоб люди, які і в Україні і за кордоном послухали, подивились на весь треш і прийняли адекватне рішення попрощатись з цією країною.
Зелені розвалять Україну.
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17.10.2023 00:33 Відповісти
Нормальне, цільком очікуване явище. Люди пускають корені. Хтось знайшов улюблену роботу, старі впали на велфер, у когось діти пішли в школу і їх краще не турбувати переїздами до випуску. Вся фігня яку ми вже проходили десятиріччя тому.
Останньою дурістю було б записувати всіх хто хоче залишитися у зрадники.
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17.10.2023 05:09 Відповісти
Стаття схожа на замовну, хто має гарну роботу і побут ніколи не повернеться в країну дє при владі брехуни і злодії.
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17.10.2023 07:40 Відповісти
73% громадян обрали у владу брехунів і злодіїв. То чому тобі вона тебе сьогодні не влаштовує, як влаштовувала 4 роки тому?
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17.10.2023 08:10 Відповісти
Сину я виїхав з тієї країни ще при комуняці кравчуку, і ніколи не жалів про це.
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17.10.2023 08:21 Відповісти
Скинеш фото своєї вілли у моря і ламборджіні, які заробив у країні без крадіїв у владі.
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17.10.2023 12:16 Відповісти
Українці намагались виїхати при всих президентах. І при всих президентах і прем'єрах рівень життя українців був найнижчим в Європі. Ніхто з них нічого не робив щоб піднімати рівень життя. І при всих президентах було засилля крадіїв. Зараз крадуть нахальніше.
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17.10.2023 09:52 Відповісти
хахли самі винні, що у них найнижчий рівень життя у Європі. Їх ніхто не заставляв обирати клоунів і зеків управляти країною
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17.10.2023 12:21 Відповісти
Та хай остаются. Скатертью дорожка. Меньше нариду - больше кислориду
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17.10.2023 10:36 Відповісти
Ви це серйозно?
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17.10.2023 11:25 Відповісти
Я бы отех шо зеленского выбрали вообще бы подсрачниками отсюда всех выпер
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17.10.2023 11:35 Відповісти
Должен заметить что подавляющее большинство этих беженцев - с Юго-Востока Украины, то есть с тех регионов, которые 21 апреля 2019 года с радостным поросячим визгом проголосовали за "вирок" себе и Украине , как ЭТОТ честно обещал им на стадионе. Получается , что нагадили всей стране и сбежали на Запад в страны ненавистного им НАТО ( судя по их предыдущим голосованиям за Янека и регионалов ). Я бы им на Западе после нескольких месяцев отсидки вообще ничего не платил бы ... пора бы уже выучить язык страны пребывания и начать работу на низших ступенях рабочих профессий . Так нет же , большинство из этих беженцев считает , что граждане этих стран обязаны им зарабатывать на пособия и льготы. Юго-Восток - он и есть Юго-Восток , с 1991 года упорно голосует за всякую дрянь ( кроме Юща и Пороха) ... вот и доголосовались до самого ДНА , зелено-кровавого.
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17.10.2023 12:41 Відповісти
Ця частка буде рости. Причин можна назвати кілька але думаю, що головною є та, що ті люди вже не вірять в перемогу. Перші пів року цієї війни влада зривала заграничні аплодисменти, Зеленський виступав майже у всіх парламентах та сенатах, його неголений образ не сходи зі шпальт газет та журналів, він мав обіймашки маже зі всіма впливовоми світовими лідерами. І це йому, як актору дуже подобалося. Він чекав, що так буде і далі, але теперішній візит в ООН виявився для нього холодним душем. Його спитали "хлопче, а покажи но свої досягнення в тій, тій і он тій сферах". Покажи те, що ти обіцяв зробити. А показать то нічого. Корупція та злодійство у вищих сферах просто зашкалює. Про це не говорить лише лінивий. Замість того щоб розвертати економіку на задоволення військових потреб влада і далі надіється на Захід і ходить з протянутою рукою. Навіть двома. (Росія, до речі, вже як пів перевела ВПК та 3 зміни) . Вибори в нас провести неможливо а з цією владою перемоги не буде. Ось тому люди, які все це бачать, не хочуть повертатися.
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17.10.2023 12:58 Відповісти
Я б на твоєму місці особливо не радів - піторські ракети і шахеди можуть полетіти і на польщу в будь-який час.Чи захоче НАТО вступати у ядерну війну з москвою із-за польщі - це питання однозначне - ні.
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17.10.2023 21:59 Відповісти
Та забудь вже свої вологі мрії...розповідай ліпше про вілли і миття унітазів...то тобі рідніше
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11.04.2024 00:01 Відповісти

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