Завищили цін на обладнання майже втричі: НАБУ повідомило про підозру екскерівнику водоканалу Вінниці
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно із СБУ повідомили про підозру колишньому керівнику та чинному начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства "Вінницяоблводоканал".
Їх підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, колишній керівник комунального підприємства у змові з начальником відділу капітального будівництва забезпечив укладання договору на виконання робіт з ремонту каналізації м. Вінниця.
"Виконавець надалі придбав необхідне для ремонту устаткування через підконтрольне товариство зі штучним завищенням ціни майже у 2,6 рази. При цьому вартість такого устаткування замовник погодив з порушенням процедури визначення ціни та без належного її обґрунтування", – зазначається у повідомленні.
У результаті, за ремонт каналізації комунальне підприємство сплатило на 10,3 млн грн більше за реальну ринкову вартість таких послуг, стверджує слідство.
У пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) уточнили, що загалом КП "Вінницяоблводоканал" протягом листопада - грудня 2018 року замовило обладнання на суму майже 18 млн грн.
"Частину отриманих від КП "Вінницяоблводоканал" бюджетних коштів товариство – виконавець робіт шляхом проведення безтоварних операцій та надання керівнику поворотної фінансової допомоги вивело в готівку для повернення посадовцям комунального підприємства у вигляді подяки за отримане замовлення (відкату)", – додали у прокуратурі.
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