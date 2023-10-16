Танкер з дизпаливом підірвався на міні на шляху до порту Ізмаїл, – ЗМІ

Танкер Ali Najafov під прапором Ліберії з вантажем 5,6 тис. тонн дизельного палива отримав пошкодження внаслідок підриву на міні перед входом у гирло Бистре на річці Дунай.

Надзвичайна подія відбулася у неділю, 15 жовтня, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на гравців ринку.

За словами співрозмовника видання, о 8:45 у неділю від капітана судна Ali Najafov надійшла інформація про підрив на міні при вході в гирло Бистре (Ізмаїльський район) з територіальних морських вод України на відстані 1 милі.

Танкер прямував з Грузії до одного з українських портів на Дунаї, де мав вивантажити пальне. Станом на вечір 15 жовтня танкер перебував на якірній стоянці в очікуванні буксирів. За інформацією від капітана судна, внаслідок підриву утворилась пробоїна з правого боку і здійснювався витік палива. Також з ладу вийшов головний двигун.

Станом на ранок понеділка гирло Бистре було закрито для руху суден.

Як повідомлялося, на початку жовтня агенція Reuters повідомляла, що турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі та дістало незначні пошкодження.