Знижка на російську нафти стала меншою за $10 за барель вперше з часу рішення G7 про обмеження цін

Дисконт на нафту російського експортного сорту Urals до еталонної марки Brent зменшився у жовтні до $9,8 за баррель із $10,8 у вересні.

Про це свідчать дані цінового агентства Argus, передає Інтерфакс-Україна.

Так, ціни на Urals у європейських портах у першій половині жовтня склали $81,3 за барель.

Зокрема, котирування Urals NWE CIF Rotterdam у жовтні (з 1 по 15 жовтня) знизилося до $80,08 за барель (знижка до Brent – $10,98 за барель, порівняно із $11,8 у вересні), Urals Med Aframax CIF Augusta – до $82,4 (знижка до Brent – $8,6 порівняно з $9,7 у вересні).

Ці котирування після введення ембарго ЄС на купівлю російської нафти є розрахунковими до цін, що формуються у російських портах (FOB). Так, у першій половині жовтня нафта Urals у порту "Приморськ" продавалася по $78,1 за барель (дисконт до Brent – $12,99) порівняно з $80,3 за барель у вересні (дисконт до Brent – $13,7) , у порту Новоросійськ – $79,1 за барель порівняно із $81,2 за барель у вересні (знижка зменшилася до $11,9 у жовтні порівняно з $12,8 за барель у вересні).

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures у понеділок, 16 жовтня, торгувалися по $90,75 за барель. Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) складають $87,71 за барель.

За минулий тиждень котирування Brent зросли на 7,5%, WTI – на 5,9%.

Читайте також: Ціни на російську нафту вперше перевищили минулорічний рівень, – Мінфін РФ

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, ціни на російську нафту марки Urals у портах на Балтійському та Чорному морях у вересні продовжували зростати, незважаючи на встановлене країнами "Великої сімки" і ЄС обмеження на рівні $60 за барель.

За даними цінового агентства Argus Media, Urals торгувалася на рівні $85,35 за барель у балтійському порту "Приморськ" і $86 за барель у чорноморського порту "Новоросійськ". При цьому дисконт на Urals зменшився до близько $13 за барель до еталонного сорту нафти Brent. Це було приблизно на $21 менше, ніж трьома місяцями раніше.

При цьому зростання цін на російську нафту Urals вище встановленого країнами "Великої сімки" та ЄС обмеження на рівні $60 за барель не зупинило надання послуг для її транспортування західними компаніями.

Щоб не потрапити під санкції, європейським постачальникам послуг для транспортування російської нафти достатньо отримати будь-який документ із запевненням, що вантаж було куплено за ціною, нижчою за $60 за барель. Але справжню вартість вантажу зазвичай неможливо перевірити, тому багато хто продовжує торгувати в Росію, незважаючи на поточний рівень цін.