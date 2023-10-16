Німеччина поверне стаціонарний контроль на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією

Федеральний уряд Німеччини готує стаціонарний контроль на додаткових ділянках кордону.

Як пише Welt, глава МВС Ненсі Фезер оголосила, що вона повідомила Європейській Комісії про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, передає Європейська правда.

Рішення "спочатку діє протягом десяти днів, починаючи з сьогоднішнього дня, 16 жовтня 2023 року, і може бути продовжене на загальний термін до двох місяців". Водночас, контроль на сухопутному кордоні з Австрією знову продовжать на шість місяців – він діє з 2015 року.

У міністерстві кажуть, що це означає, що федеральна поліція тепер може використовувати ті ж ресурси на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вона вже давно використовує на кордоні з Австрією.

За останні кілька тижнів було значно збільшено кількість завуальованих обшуків по всій прикордонній зоні та проведено спільні патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території. Вже існує спільний план дій зі Швейцарією. Ці заходи слід продовжувати у тісній координації з сусідніми країнами.

Водночас Німеччина потребує "ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб полегшити навантаження на наші муніципалітети", зазначила Фезер.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на початок жовтня Федеральна поліція вже виявила близько 98 тис. несанкціонованих в'їздів до Німеччини у 2023 році, а у 2022 році їх було загалом близько 92 тис.