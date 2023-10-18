НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції виробників обладнання для видобутку алмазів

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на санкції шість російських компаній, які виготовляють та постачають обладнання для видобутку та обробки алмазів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Саме компанії, які виготовляють нове обладнання для видобутку, обробки та сортування алмазів, дозволяють значно покращити ці процеси, їхню ефективність і продуктивність, а також зменшити витрати", – зазначили у повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

АО "ИЦ "Буревестник" – один із найбільших у світі виробників рентгенолюмінесцентних сепараторів для алмазовидобувної промисловості. Розробляє та виготовляє спеціалізоване обладнання для АК "Алроса". За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала товарів на загальну суму понад $500 тис. Також продукція підприємства експлуатується на алмазовидобувних підприємствах Росії, Анголи, ПАР, Лесото, Зімбабве.

– один із найбільших у світі виробників рентгенолюмінесцентних сепараторів для алмазовидобувної промисловості. Розробляє та виготовляє спеціалізоване обладнання для АК "Алроса". За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала товарів на загальну суму понад $500 тис. Також продукція підприємства експлуатується на алмазовидобувних підприємствах Росії, Анголи, ПАР, Лесото, Зімбабве. АО "Светлана-рентген" спеціалізується на розробці та виробництві рентгенівських трубок, які застосовуються в алмазовидобувній індустрії. Продукцію підприємства на загальну суму понад $60 тис. на початку 2022 року АО "ИЦ "Буревестник" експортувало в ПАР в інтересах афілійованої компанії BVSA (PTY) LTD. За перше півріччя 2023 року компанія експортувала з РФ товарів на загальну суму понад $4,3 млн. Також за відповідний період компанія імпортувала товарів на понад $80 тис.

спеціалізується на розробці та виробництві рентгенівських трубок, які застосовуються в алмазовидобувній індустрії. Продукцію підприємства на загальну суму понад $60 тис. на початку 2022 року АО "ИЦ "Буревестник" експортувало в ПАР в інтересах афілійованої компанії BVSA (PTY) LTD. За перше півріччя 2023 року компанія експортувала з РФ товарів на загальну суму понад $4,3 млн. Також за відповідний період компанія імпортувала товарів на понад $80 тис. АО "Завод бурового оборудования" розробило в інтересах АК "Алроса" унікальну вибухозахищену підземну бурову установку ZBO U7ex, яка призначена для буріння дренажних, розвідувальних та технічних свердловин. За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала в РФ товарів на понад $850 тис. дол. США.ї

розробило в інтересах АК "Алроса" унікальну вибухозахищену підземну бурову установку ZBO U7ex, яка призначена для буріння дренажних, розвідувальних та технічних свердловин. За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала в РФ товарів на понад $850 тис. дол. США.ї ОАО "Виогем" – один з найбільших комплексних профільних інститутів гірничої галузі в СНД. Підприємство розробило універсальну бурову установку УБД-8, призначену для підземного та наземного буріння різних видів свердловин, яка використовується на гірничодобувних підприємствах, зокрема, "Алроса".

– один з найбільших комплексних профільних інститутів гірничої галузі в СНД. Підприємство розробило універсальну бурову установку УБД-8, призначену для підземного та наземного буріння різних видів свердловин, яка використовується на гірничодобувних підприємствах, зокрема, "Алроса". ПО "Кристалл" спеціалізується на огранюванні алмазів. Компанія є одним з найбільших виробників діамантів в росії. За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала товарів, зокрема обладнання для обробки алмазів та комплектуючих до нього, на загальну суму понад $600 тис.

спеціалізується на огранюванні алмазів. Компанія є одним з найбільших виробників діамантів в росії. За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала товарів, зокрема обладнання для обробки алмазів та комплектуючих до нього, на загальну суму понад $600 тис. ООО "Конструкторское бюро электрометрии" займається розробкою та виробництвом геофізичної апаратури. На початку 2022 року постачала вимірювачі питомого електричного опору грунту для компанії Alrosa (Zimbabwe) Limited.

Як наголосили в НАЗК, через те, що ці компанії не перебувають під санкціями України та інших країн, вони досі вільно імпортують обладнання та інші необхідні компоненти з інших держав, таких як Китай, США, Ізраїль, Бельгія, Індія тощо.

"Застосування санкцій Україною має бути першим кроком до санкціонування цих компаній партнерами та припинення торгівлі", – підкреслили у відомстві.

НАЗК вже надіслало до Служби безпеки пропозиції щодо застосування санкцій проти нового переліку "алмазних" компаній РФ.