Помилка прокурора: Суд переглянув рішення про арешт акцій мобільних операторів "Київстар" та lifecell

Шевченківський районний суд Києва змінив рішення щодо арешту акцій мобільних операторів "Київстар" і lifecell. Тепер він стосується не всіх корпоративних прав компаній, а лише часток, які контролюються російськими олігархами.

Про це повідомляють у судовому реєстрі, передає liga.net.

Як відомо, 4 жовтня суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував корпоративні права у вигляді:

100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл", що належать зареєстрованій у Нідерландах компанії Lifecell Ventures Cooperatief U.A.;

99,99% статутного капіталу ПрАТ "Київстар" у вигляді акцій, що належать зареєстрованій у Нідерландах компанії Veon Holdings B.V.

Через кілька днів з Офісу генпрокурора до суду звернулися ще раз, заявивши про описку в рішенні.

Виявилось, що потрібно було накласти арешт тільки на 19,8% статутного капіталу lifecell та 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne. Це інвестиційний холдинг, заснований росіянином Михайлом Фрідманом і його партнерами.

Суд задовольнив прохання прокурора і виправив описку. В іншій частині судове рішення залишилося без змін.

Як повідомлялося, на початку жовтня суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михаілу Фрідману, Петру Авену та Андрєю Косогову.

Рішення суду стосувалося 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.

На початку вересня цього року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо, Михаіл Фрідман володіє приблизно 38% відсотками компанії LetterOne, в якої є 48% бермудської Veon Ltd., яка є власником Veon Amsterdam B.V., якому належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".