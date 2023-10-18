БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нові можливості для бізнесу: Платформа Etsy запустила свою платіжну систему в Україні

Маркетплейс Etsy запустив в Україні свою платіжну систему Etsy Payments.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Онлайн-платформа Etsy об’єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції. Тепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні", – зазначив він.

Раніше користувачі з України не могли відкривати нові магазини на Etsy. Із запуском Etsy Payments українці можуть офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо.

В Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину, пояснив міністр.

Від самого початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує Україну. У березні 2022 року Etsy надіслав листа всім своїм покупцям із мануалом, як підтримати українських продавців.

Федоров Михайло Мінцифри Etsy
Нарешті! Це найкраща новина за останні два роки. Ну не рахуючи позитивних новин з фронту.
18.10.2023 11:42 Відповісти
Добра новина.
18.10.2023 18:39 Відповісти
Чудово, а коли/якщо на нас зайде eBay, то взагалі буде прекрасно. Адже після закриття "талановитими" українськими бізнесменами aukro, в нас так і не з'явилось адекватного інтернет-аукціону з нормальною рейтинговою системою (Віоліті не рахується, це спеціалізований аукціон).
18.10.2023 18:55 Відповісти

