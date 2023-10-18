Рада завершила розгляд поправок до законопроєкту про держбюджет на 2024 рік (оновлено)

Верховна Рада 18 жовтня перейшла до розгляду Проєкту Бюджету на 2024 рік з висновком та пропозиціями народних депутатів (перше читання).

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Це умовно перше читання Бюджету, де буде потрібно і розглядати правки та голосування 226+ голосів депутатів за основу та в цілому по висновкам комітету. Далі їх доопрацьовують у Кабміні і до 20 листопада буде останнє голосування", – зазначиві він.

Зокрема, парламент уже проголосував за основу за висновки та пропозиції нардепів до майбутнього бюджету. За – 254 голоси.

Пізніше Железняк додав, що на сьогоднішьому пленарному засіданні депутати розглянули всі понад 1600 поправок та пропозицій до проєкту держбюджету, які не були враховані профільним комітетом Ради. Під час розгляду жодна з них не набрала необхідних 226 голосів.

"Це зайняло лише 4 години 4 хвилини... Завтра голосування у першому читанні", – додав депутат.

Як повідомлялося, 20 вересня Верховна Рада розпочала розглядати проєкт державного бюджету на 2024 рік. До 20 жовтня його мають ухвалити у першому читанні.

15 вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду держбюджету у 1,56 трлн грн та видатками у 3,1 трлн грн.