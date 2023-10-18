Справу експрезидента "Мотор Січі" передали до суду. Арештовано активів на 12 мільярдів

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва та директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, яких підозрюють у роботі на агресора.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд грн.

"Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном", – уточнили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

При цьому його підлеглий – очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства – обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 23 жовтня 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наприкінці березня 2023 року Богуслаєву повідомили про підозру у ще одній справі за статтею 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період). Підставою для цієї підозри і стали дії Богуслаєва, спрямовані на перешкоджання передачі гелікоптера типу МІ-2 ГУР Міноборони для виконання бойових завдань.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.