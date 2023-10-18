Бізнес покращив прогноз курсу гривні – очікує девальвацію до 40 гривень за долар через рік

Український бізнес у третьому кварталі цього року покращив очікування щодо курсу гривні.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Національний банк.

Зокрема, середнє значення обмінного курсу через 12 місяців, яке очікують підприємці становить 40 грн/$1. У другому кварталі це значення дорівнювало 40,43 грн/$1.

Також зросла частка респондентів, які очікують, що в наступні 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 40 грн/$1 – 56,5%. У другому кварталі таких було 44,3%.

Водночас бізнес продовжує поліпшувати свої оцінки щодо інфляції – зростання споживчих цін

очікується ними на рівні 14,8% (у попередньому кварталі – 15,7%). Частка респондентів, які очікують інфляцію до 15%, зросла до 52,2% (у другому кварталі – 46,6%).

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін бізнес вважає воєнні дії (83.7%), незначне посилення впливу курсового чинника (56.3%), а також податкові зміни (21,8%).

Як повідомлялося, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.