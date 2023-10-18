Рада повернеться до питання вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів у листопаді, – Гетманцев

Верховна Рада може на початку листопада повторно розглянути законопроєкт №10037, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив на брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми вважаємо, що перерозподіл військового ПДФО справедливий. Вважаємо, що дискусія щодо того, чи залишати військове ПДФО органам місцевого самоврядування, чи віддавати його на війну, сьогодні абсолютно безглузда. Усе має йти на війну", – наголосив Гетманцев.

Він нагадав, що від початку повномасштабної війни у зв‘язку з виплатами "бойових" надходження місцевих бюджетів від ПДФО з виплат військовослужбовцям значно зросли.

"У нас є громади, які підвищили свої доходи у 5-6-7 разів, порівняно з мирним часом. Усе, що люди бачать на вулицях наших міст, – ремонти доріг, які доволі непогані, бруківка, фонтани, стадіони – наслідок того, що в місцевих бюджетів виник достатньо великий профіцит, який вони використовують точно не на пріоритетні під час війни цілі", – вважає голова комітету.

Гетманцев зауважив, що Верховна Рада відправила законопроєкт про перерозподіл військового ПДФО на повторне друге читання зі скороченими строками підготовки.

"Я думаю, що ми ухвалимо цей законопроєкт (у повторному другому читанні, – ред.) на початку листопада", – додав депутат.

Як повідомлялося, ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт передбачає перерозподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони, спрямувавши їх замість місцевих бюджетів на закупівлю дронів та боєприпасів.

З місцевих бюджетів пропонувалося вилучити 25,8 млрд грн вже у жовтні-грудні 2023 року і 93,7 млрд грн – наступного року. Водночас уряд пропонував обмежити напрямки використання залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, які за даними уряду, наразі перевищують 200 млрд грн.

Крім того, пропонується зарахувати надходження Дорожнього фонду у 2024 році до загального фонду державного бюджету, а не до спеціального фонду. Також уряд пропонує скасувати субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році вона запланована в обсязі 16 млрд грн).

Наприкінці вересня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №10037 у першому читанні. Однак 17 жовтня парламент не зміг ухвалити відповідну законодавчу ініціативу в другому читанні. За ухвалення проголосували 223 народні депутати з 226 мінімально необхідних. Парламентарі відправили проєкт закону на повторне друге читання.