Рада повернеться до питання вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів у листопаді, – Гетманцев

Верховна Рада може на початку листопада повторно розглянути законопроєкт №10037, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив на брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми вважаємо, що перерозподіл військового ПДФО справедливий. Вважаємо, що дискусія щодо того, чи залишати військове ПДФО органам місцевого самоврядування, чи віддавати його на війну, сьогодні абсолютно безглузда. Усе має йти на війну", – наголосив Гетманцев.

Він нагадав, що від початку повномасштабної війни у зв‘язку з виплатами "бойових" надходження місцевих бюджетів від ПДФО з виплат військовослужбовцям значно зросли.

"У нас є громади, які підвищили свої доходи у 5-6-7 разів, порівняно з мирним часом. Усе, що люди бачать на вулицях наших міст, – ремонти доріг, які доволі непогані, бруківка, фонтани, стадіони – наслідок того, що в місцевих бюджетів виник достатньо великий профіцит, який вони використовують точно не на пріоритетні під час війни цілі", – вважає голова комітету.

Гетманцев зауважив, що Верховна Рада відправила законопроєкт про перерозподіл військового ПДФО на повторне друге читання зі скороченими строками підготовки.

"Я думаю, що ми ухвалимо цей законопроєкт (у повторному другому читанні, – ред.) на початку листопада", – додав депутат.

Як повідомлялося, ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт передбачає перерозподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони, спрямувавши їх замість місцевих бюджетів на закупівлю дронів та боєприпасів.

З місцевих бюджетів пропонувалося вилучити 25,8 млрд грн вже у жовтні-грудні 2023 року і 93,7 млрд грн – наступного року. Водночас уряд пропонував обмежити напрямки використання залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, які за даними уряду, наразі перевищують 200 млрд грн.

Крім того, пропонується зарахувати надходження Дорожнього фонду у 2024 році до загального фонду державного бюджету, а не до спеціального фонду. Також уряд пропонує скасувати субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році вона запланована в обсязі 16 млрд грн).

Наприкінці вересня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №10037 у першому читанні. Однак 17 жовтня парламент не зміг ухвалити відповідну законодавчу ініціативу в другому читанні. За ухвалення проголосували 223 народні депутати з 226 мінімально необхідних. Парламентарі відправили проєкт закону на повторне друге читання.

+2
Ні, не повинні! Якщо ми хочемо виробляти ******* озброення, а не "не маюче аналогів" гівно в совковому стилі. Але, власники не повінні бути заховані, через офшорні фірми!!!! Їх діяльність повинна бути прозорою
18.10.2023 15:38 Відповісти
+2
Максим Вікторович Єфімов (нар. 1 листопада 1974, Петропавловськ, Північноказахстанська область) - український політик та промисловець, народний депутат України VIII, IX скликань. Віцепрезидент Української асоціації футболу, президент ГО «Федерація футболу Донецької області». Є головою депутатської групи «Відновлення України». У 2007 році Максима Єфімова обрано депутатом міськради в Краматорську за списками Партії Регіонів. На парламентських виборах у 2014 році обирається у Верховну Раду VIII скликання як самовисуванець по виборчому округу № 48 (Донецька область). Впродовж каденції входив до складу фракції «Блок Петра Порошенка».

Ще один риг-недобиток, який вчасно зорієнтувався і перестрибнув до табору переможців після 2014 року.
18.10.2023 15:53 Відповісти
+1
В США і Британії жодного державного військового заводу.
18.10.2023 16:03 Відповісти
Єфімов - риг. Пригадую, його (мажоритарника з Крами) свого часу з блоку БПП за це вигнали.
18.10.2023 14:37 Відповісти
оборонные производства должны быть в собственности государства.
18.10.2023 15:10 Відповісти
Ні, не повинні! Якщо ми хочемо виробляти ******* озброення, а не "не маюче аналогів" гівно в совковому стилі. Але, власники не повінні бути заховані, через офшорні фірми!!!! Їх діяльність повинна бути прозорою
18.10.2023 15:38 Відповісти
пусть владеют тем, что сами построили и создали, а не приватизировали при прихватизации.
18.10.2023 16:23 Відповісти
Припустимо, що я будую виробництво снарядів.... Для цього, я зробив бізнес-план, та узгодив із банком кредит і на нього дешево, придбати токарний цех старого радянського заводу.
За вашою логікою, це а-яй-яй, а я предостання мерзота яка паразитує на суспільстві, бо дешево придбав, те що не будував
19.10.2023 19:30 Відповісти
вы приводите пример в котором вы используете банковский кредит для приобретения производства. я же веду речь о собственности полученной в ходе приватизации.
19.10.2023 19:56 Відповісти
Ви плутаете приватизацію квартир і приватизацію підприемств. У другому випадку, ніхно не передавав ціле підприємство, одній людині - підприємство передавалося трудовому колективу у вигляді акцій (які стали міноритаріями). Ніхто, не примушував їх потім, за безцінь, продавати ті акції. За скільки продали, за стільки і продали - це вартість підприємства (Звісно були і розводняки лохів-міноритарієв, яки не захотіли продавати, по типу доп.еміссій, поглинань та т.п.)
20.10.2023 11:09 Відповісти
попробуйте поискать закон где акции миноритариев обнулялись в случае когда у мажоритариев тановилось акций больше определенного процента. он принимался под ахметова. ну, а что касается стоимости продажи, то тогда такая голодуха была, что за копейки продавали ваучерные сертификаты. все эти махинации проводились с целью отъёма средств производства и источников дохода у подавляющей массы населения, и сегодняшняя война её закономерный итог.
20.10.2023 11:18 Відповісти
"ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat; negantis nulla probatio est" (c) Искать я ничего не буду.
Я не отрицаю факта разводняка минаритариев. Их прекрасно разводили без всяких "обнулений". Если примитивно объяснять, то выглядит так: Достаточно, на собрании акционеров, при дружном согласии миноритариев, сделать доп.емиссию акций (а-ля привлекаем инвестиции). При этой эмиссии, делаем достаточно высокий номинал, чтобы рядовой миноритарий не мог купить (или продавать очень крупными пакетами). После пары таких манипуляций, процент владения предприятием, миноритариев уменьшается почти до нуля. Миноритарий теряет возможность влиять на дальнейшие решения. Но почти ноль, это не ноль! Теперь производится перевыпуск акций, которые так же делают большого номинала. Но право покупки, новых акций, пропорционально текущей доли..... и выходит так, что твоя доля слишком мала, чтобы купить перевыпущенные акции - все, ты больше не совладелец!
21.10.2023 09:30 Відповісти
21.10.2023 10:19 Відповісти
В США і Британії жодного державного військового заводу.
18.10.2023 16:03 Відповісти
если формально, то да. а если по сути, то нет. деятельность этих производств так зарегулирована законами, что отличия исключительно формальные. попробуй купить продукцию таких заводов напрямую без посредничества правительства этих государств. примерами могут выступать ограничения на патенты и экспорт технологий, которыми формально владеют фирмы производящие оружие.
18.10.2023 16:22 Відповісти
не рівняй куй з пальцем
18.10.2023 17:44 Відповісти


Максим Вікторович Єфімов (нар. 1 листопада 1974, Петропавловськ, Північноказахстанська область) - український політик та промисловець, народний депутат України VIII, IX скликань. Віцепрезидент Української асоціації футболу, президент ГО «Федерація футболу Донецької області». Є головою депутатської групи «Відновлення України»
18.10.2023 15:50 Відповісти
Максим Вікторович Єфімов (нар. 1 листопада 1974, Петропавловськ, Північноказахстанська область) - український політик та промисловець, народний депутат України VIII, IX скликань. Віцепрезидент Української асоціації футболу, президент ГО «Федерація футболу Донецької області». Є головою депутатської групи «Відновлення України». У 2007 році Максима Єфімова обрано депутатом міськради в Краматорську за списками Партії Регіонів. На парламентських виборах у 2014 році обирається у Верховну Раду VIII скликання як самовисуванець по виборчому округу № 48 (Донецька область). Впродовж каденції входив до складу фракції «Блок Петра Порошенка».

Ще один риг-недобиток, який вчасно зорієнтувався і перестрибнув до табору переможців після 2014 року.
18.10.2023 15:53 Відповісти
Хто дозволив ?
18.10.2023 16:30 Відповісти
Народ України вимагає вирішення питання з неадекватними закупками за гроші місцевих бюджетів.
19.10.2023 11:01 Відповісти
Ну, что? Красавчик... Прогуливаясь в районе Кипра, увидел, что безхозный завод. Убыточный,, практически. Дай, думает, прикуплю - окажу Родине услугу...
18.10.2023 16:38 Відповісти
Гнида **** бл, сподіваюсь ти не доживеш до листопада.
18.10.2023 17:24 Відповісти
Очень хотелось бы, что б таки приняли уже. Это реально важно, тем более города не справляются с такими деньгами, водка, фонтаны, барабаны. Этот треш пора прекращать.
19.10.2023 10:58 Відповісти
Звісно ж ми до цього питання повернемось! Немає виходу! Фінансування не вистачає навіть з урахуванням міжнародної допомоги! Зброю нам постачають краплями. Тому повернемось. І зовсім скоро.
19.10.2023 11:00 Відповісти

