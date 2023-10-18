Лукашенко не повертає борги: Російські фінансисти закликали уряд Росії припинити кредитувати Білорусь

Російські інвестори попросили уряд РФ обмежити надання кредитів Білорусі, а також доступ до російського ринку капіталу через відмову виплачувати борг за випущеними раніше єврооблігаціями.

Про це йдеться у листі ініціативної групи російських інвесторів, до якої увійшли 200 фізичних осіб та 30 організацій, якій належать білоруські єврооблігації на понад $200 млн, передає РБК.

Вони просять російський уряд та центробанк "вжити заходів для якнайшвидшого виконання Білоруссю своїх зобов'язань перед усіма російськими інвесторами", маючи на увазі виплати за єврооблігаціями, які вони не отримують з літа 2022 року.

Для цього вони пропонують визнати Мінфін Білорусі несумлінним позичальником та обмежити для нього доступ до російського ринку капіталу, а також обмежити міждержавне кредитування Білорусі з боку Росії "до повного врегулювання заборгованості перед російськими інвесторами".

За даними агентства, російські інвестори також планують подати позов через невиплати за білоруськими цінними державними паперами до Лондонського міжнародного арбітражу (LCIA).

Як повідомлялося, російські інвестори не отримують виплати (купони та погашення) за білоруськими єврооблігаціями з липня 2022 року. Станом на березень російські інвестори не могли отримати виплати за єврооблігаціями на загальну суму близько $500 млн.

При цьому у квітні 2022 року через санкції Нацбанк Білорусі ухвалив рішення про виплату зобов'язань за єврооблігаціями у білоруських рублях, а міжнародні банки, які обслуговували платежі за цими паперами, припинили це робити.

Відтак, виплати здійснюються окремий банківський рахунок, відкритий в "Бєларусьбанку". Згідно з запровадженими владою Білорусі правилами, щоб отримати виплати, необхідно відкрити рахунок у білоруському банку та виконати низку інших умов, що все одно не гарантувало отримання виплат.