Єврокомісія внесе до Фонду підтримки енергетики України грант на понад 50 мільйонів євро

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України у розмірі понад 50 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Вона наголосила, що європейська спільнота має бути готовою до продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру прийдешньої зими і докласти зусиль для їх мінімізації.

"Міністр енергетики Герман Галущенко також був з нами (на засіданні Ради міністрів енергетики ЄС, – ред.), і я висловила непохитну підтримку ЄК Україні напередодні ще однієї складної зими", – зазначила єврокомісарка.

Сімсон також закликала європейські держави продовжувати робити внески до Фонду підтримки енергетики України, які дозволять закуповувати обладнання, необхідне для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів.

Своює чергою міністр Галущенко подякував єврокомісарці за підтримку і особисті зусилля, докладені до створення Фонду.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року. Він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.