Європа розширить можливості для імпорту електроенергії в Україну напередодні зими, – Міненерго

Європейська мережа операторів систем передачі ENTSO-E у листопаді планує ухвалити рішення про збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами для торгівлі електроенергією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство енергетики України за підсумками засідання Ради міністрів енергетики Європейського Союзу.

"ENTSO-E ухвалить рішення щодо збільшення пропускних спроможностей міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами у листопаді, що дозволить забезпечити балансування енергосистеми у разі значного впливу ворожих атак", – цитує пресслужба міністерства заяву єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон.

Віцепрезидентка уряду Іспанії Тереза Рібера, яка головувала на засіданні, запевнила, що європейська сторона продовжуватиме підтримку українського енергосектору у посиленні стійкості енергосистеми, а також шукатиме можливості для допомоги у децентралізації генерації.

Як повідомлялося, у червні ENTSO-E збільшила технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт. Технічна можливість для експорту з України/Молдови до Європи становить 400 МВт.

