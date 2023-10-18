Вартість доставки російської нафти морем підскочила на 50% після санкцій США, – Reuters

Ставки фрахту суден для транспортування нафти з російських балтійських портів до Індії зросли приблизно на 50% минулого тижня, оскільки частина судновласників відмовляється перевозити російську нафту після перших санкцій США через порушення цінових обмежень, встановлених країнами "Великої сімки" та ЄС.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

"Ставки на фрахт зросли приблизно до $7,5 мільйона за рейс у понеділок з $4,5-4,8 млн минулого тижня", – повідомило джерело в торговій фірмі, яка займається продажем російської нафти.

"Деякі судна наймали за понад $7 мільйонів, оскільки все більше судновласників, особливо грецьких, вирішують вийти з російського бізнесу. Деякі з них вийшли місяць тому, але сьогодні кількість таких компаній зросла", – додав співрозмовник агентства.

"Ринок фрахтових перевезень загалом зростає, ставки зростають на маршрутах Західна Африка – Перська затока США, Західна Африка – Середземномор’я та середземноморські маршрути, спокушаючи судновласників шукати безпечніші альтернативи", – додало джерело.

Вищі тарифи на доставку та проблеми з оплатою на тлі посилення контролю США над постачанням російської нафти можуть завадити планам Москви зменшити розмір знижок на її нафту на світовому ринку, зауважило одне з джерел Reuters.

"Знижки на Urals (на основі вартості, страхування та фрахту) можуть збільшитися через підвищення фрахту, транзакційних витрат і санкційного ризику", – визнав трейдер на російському нафтовому ринку.

Вартість доставки російської нафти поступово знижувалася з зими, коли було запроваджено обмеження цін. Це допомогло російським експортерам нафти збільшити прибутки.

Як повідомлялося, минулого тижня США запровадили санкції проти двох компаній-судновласників, які перевозили російську нафту, ціни на яку були вищими за встановлену країнами Заходу стелю в За даними Bloomberg, ціни на російську нафту марки Urals у портах на Балтійському та Чорному морях у вересні продовжували зростати, незважаючи на встановлене країнами "Великої сімки" і ЄС обмеження на рівні $60 за барель.

За даними цінового агентства Argus Media, Urals торгувалася на рівні $85,35 за барель у балтійському порту "Приморськ" і $86 за барель у чорноморського порту "Новоросійськ". При цьому дисконт на Urals зменшився до близько $13 за барель до еталонного сорту нафти Brent. Це було приблизно на $21 менше, ніж трьома місяцями раніше.

При цьому зростання цін на російську нафту Urals вище встановленого країнами "Великої сімки" та ЄС обмеження на рівні $60 за барель не зупинило надання послуг для її транспортування західними компаніями. Щоб не потрапити під санкції, європейським постачальникам послуг для транспортування російської нафти достатньо отримати будь-який документ із запевненням, що вантаж було куплено за ціною, нижчою за $60 за барель. Але справжню вартість вантажу зазвичай неможливо перевірити, тому багато хто продовжує торгувати в Росію, незважаючи на поточний рівень цін.