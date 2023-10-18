Ставки за іпотечними кредитами у США зросли до рекорду за останні два десятиліття

Середній розмір ставок за 30-річними іпотечними кредитами в США протягом першого тижня жовтня підвищився на 3 базисних пункти, порівняно з попереднім тижнем, і стали рекордними з листопада 2000 року.

За даними американської Асоціації іпотечних банкірів (MBA), середня відсоткова ставка за 30-річними кредитами на купівлю будинку на суму до $726,2 тис. минулого тижня становила 7,7%, передає Інтерфакс-Україна.

Ставка за іпотечними кредитами у США зростає вже шість тижнів поспіль.

Водночас кількість заявок на іпотеку за минулий тиждень впала на 6,9% – це рекордні темпи падіння попиту за останні півроку. У тому числі обсяг заявок на рефінансування іпотеки впав на 9,9%.

"Обсяг заявок на купівлю будинків за рік впав на 21%, оскільки активність на ринку житла продовжує знижуватися з урахуванням скорочення купівельної спроможності через високі ставки і дефіцит пропозиції", – зазначив заступник старшого економіста MBA Джоел Кан.

Як повідомлялося, з березня 2022 року ФРС США підвищила ставку з нульового рівня до 5,25-5,5% – максимального рівня з початку 2001 року