"Ризикована ставка спрацювала": Україна повертає контроль над експортом з чорноморських портів

З 16 вересня тимчасовим коридором до українських портів Великої Одеси зайшли 32 судна загальною місткістю близько 1,4 млн тонн.

Про свідчать дані сервісу відстеження суден Marine Traffic, зібрані Bloomberg.

Агентство зауважує, що загальна місткість цих суден приблизно відповідає обсягу аграрної продукції, відвантаженої на експорт у перший місяць роботи "Чорноморської зернової ініціативи" після її запуску влітку минулого року за підтримки Туреччини і ООН. Втім, це лише третина обсягів, які вивозилися з українських портів у ті місяці, коли він працював найбільш ефективно.

"Це вказує на те, що ризикована ставка Києва є не просто символічною, і він відвойовує певний контроль над торгівлею зі своїх чорноморських портів", – пише Bloomberg.

Рухаючись тимчасовим коридором, вантажні судна підходять ближче до узбережжя країн-членів НАТО Болгарії та Румунії, щоб зменшити ризики. Деякі судна, які користуються новим маршрутом, вимикали сигнали про своє місцезнаходження, коли вони досягли чорноморських портів, свідчать дані сервісу стеження за суднами.

Bloomberg вказує, що принаймні дев’ять із суден, які заходили в українські чорноморські порти, були суднами класу Panamax – одними з найбільших суден, які перевозять зерно в усьому світі. Це свідчить, що деякі власники суден готові ризикнути відправити більші та цінніші судна в Україну, незважаючи на потенційну небезпеку.

Окрім врожаю, кораблі також вивозили з України метал, хоча "Чорноморська зернова ініціатива" дозволяла транспортувати лише зерно, продукти харчування та добрива.

Як повідомлялося, Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси після того, як у липні Росія вийшла з "Чорноморської зернової ініціативи".

Завдяки цьому найбільший за обсягами перевалки вільний морський порт України – порт "Південний" – з кінця вересня відновив повноцінну роботу після тривалого простою.

Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

У середу російський президент Владімір Путін під час візиту до Китаю заявив, що російські літаки, оснащені ракетами "Кінжал", патрулюватимуть нейтральну зону над Чорним морем, не уточнивши їх мети.