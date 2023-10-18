Греція запропонувала відновили залізничне сполучення з трьома країнами для експорту українського зерна

Уряд Греції пропонує запустити залізничне сполучення між цією країною і Болгарією, Молдовою та Румунією для зв’язку з Україною.

Про це заявив міністр інфраструктури та транспорту Греції Христос Стайкурас, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на молдовське видання Noi.md.

За його словами, грецький уряд пропонує, щоб потяги прямували до грецьких портів Плександруполіс та Салоніки з портів Русе у Болгарії та Констанца у Румунії, а згодом залізничне сполучення можна буде налагодити і з Молдовою та Україною.

Очікується, що цей проєкт може стати альтернативним шляхом у торговельних відносинах між державами, зміцнюючи транспортні зв'язки та міжнародні вантажні перевезення.

Міністр транспорту Греції вже направив відповідний лист про наміри європейському комісару з транспорту Адіні Валеан, міністру фінансів Болгарії Ассену Василеву, міністру транспорту та комунікацій Болгарії Георгію Гвоздійкову та міністру транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндян.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс заявив, що його країна готова надати альтернативний маршрут для української пшениці та інших зернових через свої північні порти, хоча наразі пропускна спроможність залізничної мережі на півночі Греції обмежена.