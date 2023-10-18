БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
"Grain from Ukraine": Україна може відправити 57 тисяч тонн гуманітарного зерна для Нігерії та Судану

зерно,жнива

Україна може відправити гуманітарні вантажі із зерном до Нігерії, Судану та Сомалі.

Про це заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич заявив під час зустрічі із заступником виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми (WFP) Карлом Скау, інформує пресслужба міністерства.

Згідно із повідомленням, сторони обговорили відправлення суден з українським гуманітарним зерном до Нігерії (25 тис. тонн) та Судану (32 тис. тонн) в рамках програми "Grain from Ukraine". Також можливість направлення гуманітарного вантажу до Сомалі.

Крім того, сторони розглянули питання підготовки до проведення в Києві наступного міжнародного саміту з продовольчої безпеки.

"Зокрема, можливе розширення географії та номенклатури поставок за ініціативою "Grain from Ukraine", – зазначається у повідомленні Мінагрополітики.

Читайте також: Україна витратить на анонсовану Офісом президента ініціативу Grain from Ukraine 420 мільйонів

Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів дозволив обласним військовим адміністраціям передати закуплену минулого року за державні кошти пшеницю гуманітарній програмі "Grain from Ukraine".

зерно (1919) Нігерія (28) Судан (8) експорт (3936) зернові (1182) гуманітарна допомога (214)
СУДАНУ може і не варто.

18.10.2023 20:02 Відповісти
Та залиште всі ілюзії...
Бізнес,-і нічого більше!
19.10.2023 09:37 Відповісти

