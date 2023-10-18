Німеччина та Велика Британія не планують відновлювати співпрацю з Росією в енергетиці, – Bloomberg

За словами німецьких і британських чиновників, навіть якби Росія закінчила війну в Україні і в Москві змінився режим, торговельні відносини між Європою та її колишнім провідним постачальником енергії не відновилися б.

"Ці стосунки закінчилися", – заявив посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер на Форумі енергетичної розвідки в Лондоні, пише Bloomberg.

"Повернення не буде", – додав міністр енергетики Великої Британії Грем Стюарт.

Після вторгнення в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв. Торік регіон запровадив заборону на імпорт вугілля та нафти з Росії. Постачання природного газу також значно скоротилося: газопровід Nord Stream спочатку був зупинений Росією, а потім пошкоджений підводними вибухами. Зараз Росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону порівняно з більш ніж третиною до війни.

Для Великої Британії це не є великою зміною, оскільки, згідно з парламентським звітом, у 2021 році Росія постачала лише 4% газу та 9% нафти. Для Німеччини це стало великим потрясінням, позбавивши країну приблизно половини запасів газу.

Водночас для Німеччини це стало серйозним потрясінням, оскільки з Росії імпортувалась близько половини поставок газу. За словами Бергера, ситуація "дуже складна", оскільки ціни на газ у Німеччині залишатимуться вищими, ніж до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Імпорт трубопровідного газу з Росії був здебільшого припинений, але поставки скрапленого газу зросли після вторгнення. Іспанія, Франція та Бельгія були серед країн, які збільшили закупівлі СПГ з Росії, тоді як Велика Британія заборонила це використання, а Німеччина уникає цього без офіційного ембарго.

Ці поставки також будуть поступово припинені по всій Європі, оскільки континент продовжує свої зусилля з диверсифікації своїх джерел газу, сказав Бергер.