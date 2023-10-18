Німеччина хоче прискорити інтеграцію біженців з України у свій ринок праці

Уряд Німеччини 18 жовтня запропонував кроки для прискорення інтеграції десятків тисяч українських біженців на своєму ринку праці, закликавши компанії послабити вимоги до знання німецької мови й запропонувати додаткове навчання.

Як пише Reuters, уряд Німеччини сподівається заручитися підтримкою компаній, агентств із працевлаштування та асоціацій, які взяли на себе добровільні зобов'язання, і призначив спеціального представника Федерального агентства з працевлаштування Даніеля Терценбаха для зв'язку з ними, передає Європейська правда.

Зазначається, що європейські країни не в повній мірі скористалися можливістю заповнити дефіцит робочої сили, спричинений прибуттям українських біженців з минулого року, незважаючи на те, що багато з тих, хто тікає від війни, мають високу освіту або вкрай необхідні навички.

Міністр праці Губертус Гайль Німеччини заявив, що німецька економіка гостро потребує робочої сили та кваліфікованих працівників.

"Робота також веде до інтеграції", – зазначив він.

За даними Федерального агентства зайнятості, рівень зайнятості українців у Німеччині наразі становить 19%.

"Але цього далеко не достатньо", – сказав Гайль.

Виступаючи на тому ж заході, Терценбах сказав, що хоче встановити, які муніципалітети мають найбільше дитячих садків, щоб цілеспрямовано залучати матерів до роботи.

Нові кроки спрямовані на надання допомоги, зокрема, десяткам тисяч українських біженців, які закінчили або збираються закінчити інтеграційні курси, запропоновані німецьким урядом.

Очікується, що після закінчення таких курсів біженці шукатимуть роботу, інакше вони ризикують втратити державну допомогу. Центри зайнятості покликані допомогти знайти потрібних працівників з відповідною кваліфікацією.

Від початку російського вторгнення в лютому 2022 року понад мільйон людей з України шукали захисту в Німеччині.

Згідно з урядовими даними, у липні в Німеччині налічувалося близько 196,6 тис. працевлаштованих громадян України, з яких 154,6 тис. працювали за умови сплати внесків на соціальне страхування, а 42 тис. були зайняті на низькооплачуваній роботі або на умовах неповного робочого дня.

Станом на вересень у Німеччині налічувалося 205,97 тис. безробітних українців.