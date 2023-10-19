Сербія прихистить українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. ФОТОрепортаж

БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Херсонська міська військова адміністрація досягла домовленості з урядом Сербії про тимчасове розміщення родин, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС на початку червня.

"У результаті проведених перемовин уряд Сербії погодився забезпечити тимчасове (4-6 місяців) проживання родин, постраждалих через підрив росіянами дамби на Каховській ГЕС, у нових Центрах для біженців готельного типу", – сказано в повідомленні Херсонської міської військової адміністрації.

Охочі будуть розміщені у Центрі для біженців міста Вранє, в якому зараз вже перебувають близько 70 громадян України.

Кожній родині буде надано повністю відремонтовану мебльовану кімнату з власним санвузлом, забезпечено триразове харчування, невідкладне медичне обслуговування.

"Умови, які Сербія надає тимчасово переміщеним особам з України, є одними з найкращих у Європі, а зазначені центри фінансуються, в основному, за рахунок програм ЄС", – сзазначили в Херсонській МВА.

