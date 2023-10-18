Мінцифри домовилося з Латвією про спільну роботу над запуском 5G в Україні

Міністерство цифрової трансформації України домовилося з Міністерством транспорту Латвії про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні.

"Працюємо над запуском 5G в Україні – підписали меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії. Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету", – повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, Латвія – одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G.

"Обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України. Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом", – зазначив віцепрем'єр.

Він додав, що співпраця сприятиме швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та допоможе побудувати технологічну телеком-інфраструктуру.

Раніше Федоров заявляв, що в Україні може з’явитися тестовий стільниковий зв’язок п’ятого покоління (5G) в 2024 році.