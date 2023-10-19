Збитки на 68 мільйонів: ВАКС засудив ексочільника "Укртелефільму" на 5 років позбавлення волі
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 18 жовтня оголосила вирок, яким колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та директора приватного підприємства визнано винуватими у продажі майнових прав на нерухомість держпідприємства, що завдало понад 67,73 млн грн збитків.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Ексочільника "Укртелефільму" визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн", – йдеться у повідомленні.
Водночас директора підприємства визнано винуватим за ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч .2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.
Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн та конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.
Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Як додали в САП, справа щодо їх спільників, а саме колишніх посадовців "Укртелефільму" та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур, слухається у ВАКС.
Нагадаємо, за версією слідства, упродовж 2017-2018 років керівники "Укртелефільму" у змові з колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства, приватними особами та заступником голови Держкомтелерадіо відчужили на користь приватної компанії (ТОВ "Лодокс") майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у Києві.
Продаж майна здійснили з численними порушеннями процедури, зокрема, без погодження з органом управління – Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
президент наш сказав чотко, що армію напередодні війни не збільшили втричі, бо на ці кошти вкладали асфальт...це пряма загроза обороноздатності країни і вакс мав би зайнятись цим...
а ще не було коштів, щоб здійснити евакуацію мешканців з районів де наступав ворог...президент виправдався, що не евакуювали, щоб не було паніки...але читаємо про 28 тис пропалих безвісти і стає зрозуміло, що були б на це кошти, то і виправдовувати не треба було би...
все пішло на асфальт...
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2016 групою осіб, до складу якої входять вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси та невстановлені особи, які контролюють діяльність ТОВ "Девелопмент Еліт", реалізовано злочинний план направлений на заволодіння коштами Одеського міського бюджету, шляхом продажу Одеській міській раді адміністративних будівель за завідомо для всіх учасників злочину завищеною ціною.
Пройшло СІМ РОКІВ. Винних немає...