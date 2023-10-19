Збитки на 68 мільйонів: ВАКС засудив ексочільника "Укртелефільму" на 5 років позбавлення волі

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 18 жовтня оголосила вирок, яким колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та директора приватного підприємства визнано винуватими у продажі майнових прав на нерухомість держпідприємства, що завдало понад 67,73 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ексочільника "Укртелефільму" визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Водночас директора підприємства визнано винуватим за ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч .2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн та конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Як додали в САП, справа щодо їх спільників, а саме колишніх посадовців "Укртелефільму" та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур, слухається у ВАКС.

Нагадаємо, за версією слідства, упродовж 2017-2018 років керівники "Укртелефільму" у змові з колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства, приватними особами та заступником голови Держкомтелерадіо відчужили на користь приватної компанії (ТОВ "Лодокс") майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у Києві.

Продаж майна здійснили з численними порушеннями процедури, зокрема, без погодження з органом управління – Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.