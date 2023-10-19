У Нідерландах усемеро збільшилася кількість українців, які стали жертвами торгівлі людьми

Упродовж 2022 року в Нідерландах значно зросла кількість українців, які стали жертвами торгівлі людьми.

Про це пише NOS із посиланням на дані національної доповідачки у справах торгівлі людьми Конні Рейкен, передає Укрінформ.

"Кількість українців, які стали жертвами торгівлі людьми, суттєво зросла, констатує національна доповідачка у справах торгівлі людьми в Нідерландах. Із 814 заяв 51 стосувалася постраждалих українців, у 2021 році було заявлено лише про 7 українських жертв", – йдеться у повідомленні.

За її словами, ситуація викликає особливе занепокоєння, адже йдеться про людей, які тікали від війни.

"Біженці часто не знають ситуації в Нідерландах і не володіють мовою. Це робить їх уразливими до подібних практик", – сказала Рейкен.

Вона попередає, що жертв може бути значно більше. Чиновниця також зазначила, що влада Нідерландів не має повної картини того, що відбувається. Зокрема, через те, що жертви не звертаються до правоохоронців, бо іноді до кінця не усвідомлюють, що відбувається, а іноді не знають, куди звертатися по допомогу.

Райкен також наголосила, що слідчі органи мають приділяти більше уваги цьому питанню.

У березні 2023 року стало відомо, що у Нідерландах понад 200 українських біженців стали жертвами трудової експлуатації. Вони зареєструвалися у FairWork, що бореться проти трудової експлуатації.

Найбільше скарг було на невиплату заробітної плати, а ще скарги на необхідність платити посереднику, а також на примусову реєстрацію в Торгово-промисловій палаті. У 69 випадках йшлося про загрозу торгівлі людьми.