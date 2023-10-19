БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Нідерландах усемеро збільшилася кількість українців, які стали жертвами торгівлі людьми

біженці

Упродовж 2022 року в Нідерландах значно зросла кількість українців, які стали жертвами торгівлі людьми.

Про це пише NOS із посиланням на дані національної доповідачки у справах торгівлі людьми Конні Рейкен, передає Укрінформ.

"Кількість українців, які стали жертвами торгівлі людьми, суттєво зросла, констатує національна доповідачка у справах торгівлі людьми в Нідерландах. Із 814 заяв 51 стосувалася постраждалих українців, у 2021 році було заявлено лише про 7 українських жертв", – йдеться у повідомленні.

За її словами, ситуація викликає особливе занепокоєння, адже йдеться про людей, які тікали від війни.

"Біженці часто не знають ситуації в Нідерландах і не володіють мовою. Це робить їх уразливими до подібних практик", – сказала Рейкен.

Вона попередає, що жертв може бути значно більше. Чиновниця також зазначила, що влада Нідерландів не має повної картини того, що відбувається. Зокрема, через те, що жертви не звертаються до правоохоронців, бо іноді до кінця не усвідомлюють, що відбувається, а іноді не знають, куди звертатися по допомогу.

Райкен також наголосила, що слідчі органи мають приділяти більше уваги цьому питанню.

У березні 2023 року стало відомо, що у Нідерландах понад 200 українських біженців стали жертвами трудової експлуатації. Вони зареєструвалися у FairWork, що бореться проти трудової експлуатації.

Найбільше скарг було на невиплату заробітної плати, а ще скарги на необхідність платити посереднику, а також на примусову реєстрацію в Торгово-промисловій палаті. У 69 випадках йшлося про загрозу торгівлі людьми.

мігранти (446) Нідерланди (252) торгівля людьми (3) міграція (221) переселенці (477)
Топ коментарі
+4
Ви здивуєтеся, але так. Більшість бішенців - халявщики і ніякого відношення до війни не мають.

Жлобство - особлива риса нашої нації і тут вона дуже добре проявилася.
19.10.2023 16:55 Відповісти
+3
Якщо у червоних ліхтарях Амстера і Брюсселю, раніше були одні румунки і болгарки, то тепер каклушки успішно заняли цю нішу.
19.10.2023 16:45 Відповісти
+3
Як казала подруга моєї куми: "я приїхала у Німеччину вийти заміж за багатого німця і більше ніколи не працювати"
19.10.2023 16:47 Відповісти
Щось я не розумію щодо "жертви".
Йдеться про ЗАГИБЛИХ у Запоріжжі, Дніпрі, Чернігові, Сумах під час ракетної атаки кацапів, чи як?
Нах.я натягувати на глобус проблеми, які виходять винятково з людської недолугості та бажання халяви? Це -не жертви, а ідіоти.
Мабуть це виборці Зє...
99% .
19.10.2023 12:05 Відповісти
По Вашему там одни халявщики? Весьма ошибочное мнение.
показати весь коментар
19.10.2023 14:01 Відповісти
Як казала подруга моєї куми: "я приїхала у Німеччину вийти заміж за багатого німця і більше ніколи не працювати"
19.10.2023 16:47 Відповісти
19.10.2023 16:55 Відповісти
Із західної України виїхало дуже багато псевдобіженців. Там не за Зе голосували, але шару ******* усі.
показати весь коментар
19.10.2023 16:56 Відповісти
19.10.2023 16:45 Відповісти
Знаток, постоянный клиент?

...Якщо у червоних ліхтарях Амстера ... каклушки ....

Google Translate освоил ?
19.10.2023 21:25 Відповісти
Якщо ти у данії не заробляєш на подорожі у Амстер або Брю, то це не значить, що всі такі.
показати весь коментар
20.10.2023 08:02 Відповісти
Половина з коментаторів чоловіків сама не проти в красних фонарях Амстердаму "працювати". Але ж навіть в такій якості нікому не потрібні. Торгівля людьми це не менш страшніше чим жертви на війні. І є злочинні групи, і просто нечесні люди, які наживаються і експлуатують наївних біженців не тільки в "інтимній роботі", а й обманюють при працевлаштуванні, або платять менше чим місцевим.
показати весь коментар
19.10.2023 20:37 Відповісти
"Торгівля людьми це не менш страшніше чим жертви на війні", - інколи краще промовчати, ніж писати таку дичину.
"обманюють при працевлаштуванні, або платять менше чим місцевим", - ох і трагедія, деяким шльондрам не доплатили, це ж явно гірше ніж втратити здоров'я, кінцівки або життя на війні. Тьху на вас.
показати весь коментар
19.10.2023 21:00 Відповісти
Навіть промовчу. Бачу просто прірву між емігрантами і тими хто залишився. І вона росте з кожним днем. Рабство є і на Заході і те, що людина біженець не є гарантією, що людина попаде в умови на рівні полону в росіян.
показати весь коментар
19.10.2023 21:04 Відповісти
А що ти хотіла, щоб ті хто "залишився", вас свалівших обожнювали?!
Коли ми живемо роками в ситуації, де кожен день може стати останнім, або без елементарних речей для життя як світло чи вода у крані, тепло взимку, то ті хто прикриваються нами аби покращити свою якість життя у Європі чи Америці викликають тільки блювотну огиду.
показати весь коментар
19.10.2023 21:25 Відповісти
Ще окрема категорія всяких вінничан, киян чи львів'ян, які поздавали втридорого свої квартири біженцям, а самі звалили у Німеччини чи Канади. То ти також цих тварюк хочеш щоб ми поважали?
показати весь коментар
19.10.2023 21:27 Відповісти
Мені чиєсь обожнювання не потрібне.
Головне не мислити як росіяни. А багато з вас говорить слово в слово як вони.
показати весь коментар
19.10.2023 23:00 Відповісти
Головне - не поводитися, як цілковите лайно з тими, хто роками живе у небезпеці. А на клятих манкуртів, що звалили покращити якість свого життя мені особисто - насрати.
показати весь коментар
20.10.2023 07:58 Відповісти

