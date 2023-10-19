Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 мільярдів

У межах протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за дев’ять місяців 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 85,3 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу.

"За 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 870 матеріалів (477 узагальнених та 393 додаткові). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Держфінмоніторинг зупинив фінансових операцій та заблокував коштів на 3,6 млрд грн.

Відомство вказує, що наразі його робота зосереджена на виявленні фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України. Так, за дев’ять місяців до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.

Нагадаємо, у 2022 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 75,7 млрд грн.