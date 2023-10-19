Ворог пошкодив лінії електропередачі у двох областях, через обстріли є знеструмлення у восьми регіонах

Унаслідок ракетних ударів пошкоджено лінії електропередачі у двох областях – на Харківщині та Миколаївщині. Загалом унаслідок обстрілів є знеструмлення у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, унаслідок ракетного удару в Миколаївській області пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено понад 800 споживачів.

Також обстрілом пошкоджено дві лінії електропередачі 110 кВ у Харківській області. Утім, споживачі при цьому не знеструмлювалися.

При цьому окупанти продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні з РФ території. Через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 19 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також через технологічні порушення є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Одеській областях.

Як додали в Міненерго, завершено відновлювальні роботи на Харківщині, де були відключення газопостачання внаслідок обстрілу газорозподільних станцій (ГРС). Усім домогосподарствам відновили газопостачання.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.