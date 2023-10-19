В Україні почали видавати ваучери на 27 тисяч гривень тим, хто хоче стати сапером

Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за професією "сапер".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що навчання в Україні здійснюватиметься у восьми закладах освіти для таких категорій громадян, як внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, звільнені з військової служби, 45+ років, люди, які отримали поранення внаслідок війни, особи з інвалідністю, люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Відтепер людина, яка відноситься до вищеназваних категорій, має професійно-технічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер на навчання номіналом до 27 тис. грн та пройти відповідне навчання.

"Ми не можемо чекати закінчення військових дій, ми маємо діяти вже сьогодні. Підготовка спеціалістів з розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а, з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються із армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни", – пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Загалом із початку року ваучер на навчання отримали 15 187 осіб. Профінансовано за програмою 178 млн грн. Подати заявку на отримання ваучера можна онлайн на сайті служби зайнятості.

Топ-10 професій і спеціальностей, за якими були видані ваучери: психологія, медсестринство, соціальна робота, середня освіта (за предметними спеціальностями), дошкільна освіта, кухар, водій автотранспорту, електрогазозварник, тракторист-машиніст, охоронник.

Ваучер на навчання можна отримати для 124 спеціальностей.