Казахстан заборонив експорт до Росії понад 100 видів товарів подвійного призначення
Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані у війні.
Про це повідомив віцеміністр торгівлі та інтеграції країни Кайрат Торебаєв, передає Казахське телеграфне агентство.
"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни – на них накладені обмеження. Це 106 найменувань товарів – їх експорт ми повністю заблокували", – сказав він.
Серед цих товарів – дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни.
"Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше (до війни Росії з Україною, – ред.) реекспортувалися через Казахстан. Імпорт в Казахстан здійснюється, але експорту – немає, – пояснив Торебаєв.
Як повідомлялося, ЄС погрожує заборонити продаж деяких товарів до країн, які допомагають Росії обходити санкції
