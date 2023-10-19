БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Казахстан заборонив експорт до Росії понад 100 видів товарів подвійного призначення

казахстан

Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані у війні.

Про це повідомив віцеміністр торгівлі та інтеграції країни Кайрат Торебаєв, передає Казахське телеграфне агентство.

"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни – на них накладені обмеження. Це 106 найменувань товарів – їх експорт ми повністю заблокували", – сказав він.

Серед цих товарів – дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни.

"Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше (до війни Росії з Україною, – ред.) реекспортувалися через Казахстан. Імпорт в Казахстан здійснюється, але експорту – немає, – пояснив Торебаєв.

Як повідомлялося, ЄС погрожує заборонити продаж деяких товарів до країн, які допомагають Росії обходити санкції

Автор: 

Казахстан (350) зброя (913) росія (14897)
Рахмет қазақтар.
19.10.2023 12:58 Відповісти

