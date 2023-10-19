МХП Косюка позичить ще $100 мільйонів у Світового банку на викуп власних євробондів

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку схвалила виділення українському агрохолдингу МХП, найбільшому виробнику курятини в Україні, кредиту у розмірі $100 млн на достроковий викуп єврооблігацій на $500 млн із погашенням у травні 2024 року.

Як повідомили в IFC, це фінансування надається спільно з раніше анонсованим кредитом $30 млн "дочці" МХП ТОВ "Вінницька птахофабрика" для фінансування модернізації та розширення потужностей заводу з виробництва біометану із сільськогосподарських відходів, передає Інтерфакс-Україна.

Передбачається, що цей проєкт також буде підтриманий за рахунок змішаного пільгового фінансування, яке покриє гарантію відшкодування перших збитків на $60 млн.

Як повідомлялося, раніше Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) виділила агрохолдингу МХП кредит у розмірі $250 млн. Кошти кошти будуть використані для рефінансування боргу ПХП, підтримки поточної діяльності компанії з виробництва птиці та зерна та покриття втрат, пов'язаних із війною.

МХП наприкінці вересня зробив пропозицію про достроковий викуп своїх єврооблігацій на $500 млн із погашенням 10 травня 2024 року за ціною 85% від номіналу. Холдинг тоді повідомив, що досяг принципової угоди з низкою міжнародних фінансових інститутів та організацій розвитку (МФІ) щодо укладання кредитних угод на загальну суму до $400 млн, надходження від яких можуть бути використані для викупу. За підсумками пропозиції МХП домовився про викуп облігацій на $150,8 млн.

У піврічному звіті "МХП" вказував, що станом на 30 червня 2023 року його вільні кошти становили $502 млн, з яких $277 млн знаходилися у дочірніх компаній групи за межами України. Проте агрохолдинг уточнив, що згідно з правилами репатріації, встановленими Нацбанком України, експортний виторг має бути репатрійований в Україну протягом шести місяців, що обмежує здатність МХП використовувати ці кошти для погашення заборгованості. Тому МХП закликав власників облігацій погодитися на викуп, оскільки компанія не може гарантувати, що ця ліквідність буде збережена і облігації будуть погашені у строк.

МХП за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі $67 млн у порівнянні зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022 року, а його виручка зросла на 35% – до $1,56 млрд.

2022 рік компанія завершила із чистими збитками у розмірі $231 млн порівняно з $393 млн чистого прибутку роком раніше.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.