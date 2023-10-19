США запровадили санкції проти ірансього виробника компонентів для дронів, які використовує Росія

США запровадили санкції проти іранської компанії, яка виробляє компоненти для дронів, що використовувались Росією у війні в Україні.

Як повідомило Міністерство фінансів США, крім неї Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції ще проти 7 компаній, 11 фізичних осіб та одного судна, які базуються в Ірані, Гонконзі, Китаї та Венесуелі, повідомляє Голос Америки.

За даними США, всі вони причетні до забезпечення компонентами іранських програм з виробництва балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів.

Серед цих компаній – іранська Sarmad (Sarmad Electronic Sepahan Company), яка виробляла компоненти для БПЛА Mohajer-6, які РФ використовувала для війни в Україні. Mohajer-6 – дрон, що забезпечує розвідку і спостереження, але також здатний завдавати ударів.

Він виробляється іранською компанією Qods Aviation Industries (QAI). Санкції проти QAI були запроваджені США ще у грудні 2013 року.

"Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світу", – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Він наголосив на тому, що США продовжуватимуть вживати заходи, щоб перешкодити розповсюдженню Іраном БПЛА та іншої зброї репресивним режимам, і закликають міжнародну спільноту долучитися до санкцій.

Загалом, з вересня 2022 року оголошено вже десять етапів санкцій, спрямованих проти іранської програми БПЛА.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо 5 юридичних та 2 фізичних осіб з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, що були задіяні у закупівлі критично важливих компонентів для іранської програми безпілотників серії Shahed.

Мережа, на яку накладено санкції, сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку Корпусу вартових ісламської революції. Один зі складників двигунів, закуплених мережею, було знайдено в уламках російського дрона-камікадзе Shahed-136, який нещодавно збили в Україні.