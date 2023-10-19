Кабмін дев’ятий місяць не може визначити нового власника для конфіскованого банку президента московського ЦСКА

Національний банк України (НБУ) призначив довірену особу на управління 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank), які суд конфіскував у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера, але уряд досі не визначив, кому мають бути передані ці акції.

Про це заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Олійник розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Вищий антикорупційний суд за позовом Мін'юсту до Євгена Гінера дійсно ухвалив рішення стягнути в дохід держави його акції, проте рішення уряду про визначення органу управління цими активами ще не ухвалено", – сказав Олійник, пояснюючи, чому затримуються інші рішення НБУ щодо цього банку.

Заступник голови Нацбанку наголосив, що наразі росіяни позбавлені впливу на банківський та небанківський фінансовий сектор.

"Щодо небанківських фінустанов – вони також пройшли перевірку на зв'язку з агресором. Визнано небездоганною ділову репутацію семи компаній та їх власників, анульовано ліцензії двох компаній і призупинено ліцензії ще чотирьох", – зазначив Олійник.

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ще на початку березня підтвердила рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави контрольного пакету акцій "PIN банку".

Ще у листопаді минулого року Шевченківський районний суд Києва передав 88,89% акцій PIN Bank Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА). Акції банку були арештовані в рамках кримінального провадження про фінансування російської агресії (ст. 110-2 ККУ), диверсію (ст. 113 ККУ) та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ).

Зокрема, слідство встановило зв'язок між Гінером та корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. На цій підставі суд арештував один із ключових активів Гінера в Україні – акції PIN Bank. Також було заарештовано нерухомість банку та десять службових автомобілів.

За даними Національного банку України (НБУ), акціонерами PINbank є президент московського футбольного клубу ЦСКА та співвласник компанії VS Energy International Євгєній Гінер (88,9% акцій), а також Олександр Шандрук (9,51%).