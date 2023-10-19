Кабмін ініціював штрафи за порушення вимог до продуктів та алкоголю з географічними назвами

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо запровадження штрафів за порушення вимог законодавства про охорону географічних назв для харчових продуктів та спиртних напоїв.

Відповідний законопроєкт №10162 "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону географічних вказівок для харчових продуктів та спиртних напоїв" передано до парламенту, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Законопроєкт спрямований на встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, сфері географічних зазначень спиртних напоїв", – написав Мельничук.

Документом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею, якою встановлюється відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері безпеки та якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини.

Зокрема пропонується запровадити штрафи за порушення законодавства щодо вимог до якості сільгосппродукції, харчових продуктів та спиртних напоїв із географічними назвами.

Посадовим особам цього відомства ставиться в обов'язок розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень за дані порушення.