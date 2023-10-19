Нацкомісія затвердила розподіл доходів від продажу перетину для імпорту та експорту електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила розподіл доходів від управління обмеженнями за результатами спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів ліній електропередач між Україною та Польщею, Словаччиною та Угорщиною на майданчику Joint Allocation у пропорції 50% на 50%.

Рішення регулятора закріплено ухвалою "Про погодження розподілу доходів від управління обмеженнями" від 18 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, погоджено розподіл доходів від управління обмеженнями в рамках односторонніх аукціонів розподілу доступної пропускної спроможності в кожному напрямку лінії Жешув – Хмельницька АЕС міждержавного перетину Україна – Польща також у пропорції 50% на 50%.

Як пояснив регулятор, співвідношення у розподілі доходів 50% на 50% передбачене домовленостями між "Укренерго" та польським оператором системи передачі PSE, словацьким SEPS та угорським MAVIR.

"Розподіл доходів від управління обмеженнями, у тому числі у разі відсутності загальної скоординованої процедури розподілу пропускної спроможності, погоджується оператором системи передачі із зацікавленими операторами енергосистем суміжних держав та погоджується регулятором", – йдеться в обґрунтуванні проекту постанови регулятора.

Як повідомлялося, Міненерго сподівається, що Європейська мережа операторів систем передачі ENTSO-E у листопаді ухвалить рішення про збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами для торгівлі електроенергією.