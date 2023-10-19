Зеленський ввів у дію рішення РНБО про підготовку об’єктів енергетики до російських ударів взимку
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) "Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій".
Відповідний указ президента №695/2023 від 17 жовтня оприлюднено на офіційному сайті голови держави, він набирає чинності з дня опублікування.
Два пункти вказаного рішення РНБО мають позначення "для службового користування" і не оприлюднені.
Серед іншого, рішенням РНБО Кабміну доручено:
- забезпечити у десятиденний строк виконання робіт та заходів із належного інженерного та фізичного захисту (зокрема, щодо протидронового захисту, систем оповіщення, укриттів для персоналу, розміщення запасних/дублювальних пунктів управління у захищених місцях) об'єктів критичної інфраструктури;
- вжити заходів для збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону і оборону об'єктів критичної інфраструктури;
- вжити вичерпних заходів зі створення операторами критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору на відповідних об'єктах умов для захисту персоналу, створення резервів обладнання, архівування критичних баз даних, забезпечення об'єктів електрогенераторами тощо.
- затвердити у тримісячний строк План заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, що були зруйновані та/або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ;
- встановити вимоги до систем фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури;
- затвердити у 2023 році з визначенням джерел фінансування План енергетичної стійкості України.
Міністерству енергетики разом з Мінінфраструктури, ДСНС, операторами критичної інфраструктури, та обласними військовими адміністраціями забезпечити у десятиденний строк:
- облаштування інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури та їх відновлення у разі пошкодження;
- захист будівель (приміщень), пожежних насосних станцій, інших зовнішніх розподільних вузлів та трубопроводів систем протипожежного водопостачання та пожежогасіння, що можуть бути ушкоджені внаслідок обстрілів;
- створення резервів обладнання, запасних частин тощо для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів і захисних споруд;
- створення або приведення у готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, в тому числі сховищ, а також можливість дистанційного управління об'єктом з відповідного укриття.
Міненрго спільно з операторами критичної інфраструктури із залученням ДСНС до 1 листопада доручено вжити невідкладних заходів щодо:
- забезпечення працездатності систем протипожежного водопостачання та протипожежного захисту, у тому числі в умовах відсутності електропостачання;
- відновлення пожежної охорони теплових електростанцій державними пожежно-рятувальними підрозділами;
- створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відповідь - навмисно чекали перших ракет, щоб в темну та швидко вже та негайно красти гроші на тендерах через брак часу без прозорро в обхід контролю до 31 грудня?!