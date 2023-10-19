БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про підготовку об’єктів енергетики до російських ударів взимку

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) "Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій".

Відповідний указ президента №695/2023 від 17 жовтня оприлюднено на офіційному сайті голови держави, він набирає чинності з дня опублікування.

Два пункти вказаного рішення РНБО мають позначення "для службового користування" і не оприлюднені.

Серед іншого, рішенням РНБО Кабміну доручено: 

  • забезпечити у десятиденний строк виконання робіт та заходів із належного інженерного та фізичного захисту (зокрема, щодо протидронового захисту, систем оповіщення, укриттів для персоналу, розміщення запасних/дублювальних пунктів управління у захищених місцях) об'єктів критичної інфраструктури;
  • вжити заходів для збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону і оборону об'єктів критичної інфраструктури;
  • вжити вичерпних заходів зі створення операторами критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору на відповідних об'єктах умов для захисту персоналу, створення резервів обладнання, архівування критичних баз даних, забезпечення об'єктів електрогенераторами тощо.
  • затвердити у тримісячний строк План заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, що були зруйновані та/або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ;
  • встановити вимоги до систем фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури;
  • затвердити у 2023 році з визначенням джерел фінансування План енергетичної стійкості України.

Міністерству енергетики разом з Мінінфраструктури, ДСНС, операторами критичної інфраструктури, та обласними військовими адміністраціями забезпечити у десятиденний строк:

  • облаштування інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури та їх відновлення у разі пошкодження;
  • захист будівель (приміщень), пожежних насосних станцій, інших зовнішніх розподільних вузлів та трубопроводів систем протипожежного водопостачання та пожежогасіння, що можуть бути ушкоджені внаслідок обстрілів;
  • створення резервів обладнання, запасних частин тощо для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів і захисних споруд;
  • створення або приведення у готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, в тому числі сховищ, а також можливість дистанційного управління об'єктом з відповідного укриття.

Міненрго спільно з операторами критичної інфраструктури із залученням ДСНС до 1 листопада доручено вжити невідкладних заходів щодо:

  • забезпечення працездатності систем протипожежного водопостачання та протипожежного захисту, у тому числі в умовах відсутності електропостачання;
  • відновлення пожежної охорони теплових електростанцій державними пожежно-рятувальними підрозділами;
  • створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури.

Зеленський Володимир (2574) РНБО (522) енергетика (431) опалювальний сезон (1172) Міненерго (949)
