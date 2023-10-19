Нацбанк вводить в обіг оновлену банкноту 20 гривень з підписом нового голови. ФОТО

У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

У повідомленні пресслужби НБУ наголошується, що вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

У Нацбанку нагадали, що, відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг у межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку.

Раніше повідомлялося, що Національний банк продовжив термін обміну дрібних монет та банкнот старого зразка, які вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу.