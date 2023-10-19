"Все російське там – погане": Путін доручив обмежити доступ росіян до найпопулярніших онлайн-ігор

Російський президент Владімір Путін підтримав пропозицію блокувати доступ у Росії до онлайн-ігор у домені .com, у тому числі з "антидержавними цінностями", а також зобов’язати глобальні компанії розміщувати свої сервери та відкривати представництва в Росії.

Про це Путін заявив на засіданні Ради з розвитку фізичної культури та спорту, передає РБК.

Таким чином він відреагував на пропозицію голови виконкому комітету Федерації боксу РФ Умара Кремльова, який поскаржився, що у Росії відсутній орган для регулювання мережевих онлайн-ігор, якими, за його словами, займаються американські та канадські компанії.

Він також запропонував створити єдиний регулятор для ігор, щоб у разі потреби їх можна було блокувати. Ті компанії, які хочуть працювати в Росії, повинні реєструвати свої ігри в домені .ru., розміщувати на території країни ПЗ та сервери, а також відкривати локальний офіс, сказав Кремльов.

"Чому б це не зробити? Справді, сервери мають бути там. Потрібно не опрацювати, а зробити це", – відповів Путін.

Кремльов у ході свого виступу також поскаржився, що деякі онлайн-ігри пропагують "антидержавні цінності".

"Все російське там все погане. Ось, наприклад, в одній із ігор там стріляєш, якщо ти вб'єш росіянина, отримуєш бали", – заявив він, не уточнивши, про яку гру йдеться.

"Ми любимо і Канаду, і США, але заробляти на нас, тим більше в такому негативному ключі... Навіщо ми це дозволяємо?" – відповів Путін.