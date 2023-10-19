Родина голови районного військоммату Одеси незаконно збагатилася під час війни на 40 мільйонів, – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) міста Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн. Основна частина цієї суми з’явилася у родичів воєнкома під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК із посиланням на матеріали кримінального провадження Нацполіції Миколаївськрї області, а також проведеного моніторингу способу життя службовця.

Так, у травні 2022 року подружжя воєнкома стало власником квартири в Одесі площею 111,1 кв. м вартістю 600 тис. грн, вже через рік вони продали її за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн грн, який згодом був проданий за 2 млн грн.

Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв.м. в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн грн. Однак НАЗК встановило, що отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого будинку.

Водночас теща воєнкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. грн, хоча в середньому така автівка коштує понад 5 млн грн, що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля. Також встановлено, що раніше теща воєнкома купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн грн, який згодом перепродала своїй дочці за 1,5 млн грн.

Крім того, протягом серпня 2022 року члени сім’ї воєнкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, що підтверджується відомостями з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.

Своєю чергою син воєнкома став власником квартири площею 55,8 кв.м в Одесі вартістю майже 500 тисяч гривень та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи на це достатніх грошових активів, сформованих із законних джерел.

НАЗК зауважує, що ще у 2018 році син воєнкома зробив покупку, вартість якої значно перевищувала його тодішні офіційні доходи, а саме – придбав у начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тис. грн, який згодом перепродав.

"У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме – узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин набуття вказаних об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків", – зазначається у повідомленні.

У НАЗК також зазначають, що воєнком не скористався своїм правом пояснити джерела походження усіх зазначених коштів. Відтак НАЗК направило матеріали щодо Вячеслава Кушнерова до Нацполіції Миколаївської області для вирішення питання щодо відкриття провадження за ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, родина керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі віллу та інші об’єкти нерухомості, а також цілу низку елітних автомобілів загальною вартістю щонайменше $4,5 мільйона.

Після цього проти нього спочатку розпочали службове розслідування. Однак наприкінці червня керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що службова перевірка щодо Борисова не виявила підстав для відсторонення його з посади.

Після того, як ця інформація викликала суспільне обурення, проти Борисова порушили кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало колишнього воєнкома, суд помістив його під варту, а також арештував частину його майна.